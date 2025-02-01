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Başkan Erdoğan AK Parti Antalya İl Kongresi'nde konuştu!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Başkan Erdoğan AK Parti Antalya İl Kongresi’nde konuştu!

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    "Türkiye Yüzyılı'nda Antalya sadece ülkemizin değil Akdeniz havzası şehirlerin içinde de inşallah yıldız gibi parlamaya devam edecektir. Bolu'daki facianın son olmasını temin etmek hepimizin görevidir, hepimizin boynunun borcudur.

    Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz. CHP Genel Başkanı kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

    Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, üst perdeden kendince ahkam kesiyor. Ertesi gün 'ben öyle demek istemedim' diyerek sözlerini tekzip ediyor, kendi kendini yalanlıyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin 1 günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin 7 sülalesine yeter.

    "DÜŞMEYE BAŞLADI"
    Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık muhatap almasak bu sefer millete yazık. Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını halen veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart sayın Özel'in ayarını bozdu, dengesini sarstı, oyundan giderek düşmeye başladı.

    İKİNCİ SARI KARTI GÖRECEK
    Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da görecek. Yüzüne gülüp, yanında durup, sırtından hançerleyenleri burada saymıyorum. Nereden bakarsak acınacak durum içinde. Menzile varıncaya kadar ilerleyeceğiz. Allah ömür verirse nice yıllar bu ülkeye aşkla, şevkle hizmete devam edeceğiz."

    Başkan Erdoğandan AK Parti Antalya İl Kongresinde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti Antalya İl Kongresinde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
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