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CHP yandaşı Can Ataklı'dan "15 Temmuz'da halka ateş açılmadı" yalanı

Millete ve toplumsal değerlere düşmanlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili akılalmaz ifadeler kullandı. Ataklı, asker ve sivil toplam 252 şehit ve 2740 gazi verilen 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde halka ateş edilmediğini iddia etti.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 20:20 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 20:30
CHP yandaşı Can Ataklı’dan 15 Temmuz’da halka ateş açılmadı yalanı

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    Millete ve toplumsal değerlere düşmanlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine bir skandal imza attı.

    Can Ataklı'dan "FETÖ'cüler halka ateş açmadı" yalanı

    FETÖ'CÜLER HALKA ATEŞ AÇMADI YALANI

    Ataklı, hain darbe girişimi sırasında asker ve sivil toplam 252 şehit verilmesine rağmen FETÖ'cülerin halka ateş açmadığını iddia etti.

    Can Ataklı (Ekran görüntüsü) Can Ataklı (Ekran görüntüsü)

    Darbe girişiminin olmadığını iddia eden Ataklı, "Halka ateş açıldı mı? Hayır. Öyle bir şey yoktu. Darbe yoktu zaten. Bir de 15 Temmuz'u halk hareketi zanneden bir kesim var ya. 'Halk sokağa çıktı darbeyi önledi' falan. Yok ulan, öyle bir şey olmadı. Halkın sokağa çıkmasıyla darbe önlenmedi. Darbe bitmişti zaten. Zavallı tankçılar kaçarken oldu hepsi. Halkın üzerine yüründü mü, halka ateş açıldı mı? Hayır. Darbe yoktu zaten. Fiilen de bitmişti." dedi.

    FETÖ'cü darbeci hainler köprüde halka ateş açtı. (AA)FETÖ'cü darbeci hainler köprüde halka ateş açtı. (AA)

    DARBECİLERİ AKLAMAYA KALKTI

    Halka ateş açan eli kanlı darbecilere "zavallıcıklar" diyen Ataklı, "Bir tek köprüyü kapattıkları için, köprüdeki zavallılar orada kaldı. Sabahleyin de hepsi linç edildi. Ölen oldu mu bilmiyoruz. Oradaki zavallı askercikleri dövmekten bir hal oldular. Şu şeye girmesin kimse: 'O gece halk sokağa indi, darbe başarısız oldu.' Hayır." ifadeleriyle 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı.

    Halk darbeye karşı sokaklara böyle akın etti!

    HALK DARBEYE KARŞI SOKAKLARA BÖYLE AKIN ETTİ!

    Ataklı'nın iddialarının aksine halk 15 Temmuz gecesi hain FETÖ'cülere karşı büyük bir destan yazdı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında en kanlı olaylar Ankara ve İstanbul'da yaşandı.

    16 Temmuz sabahında Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve demokrasisine sahip çıkan milletimizin çabalarıyla hain darbe girişimi bastırıldı ve darbeciler teslim alındı. Asker ve sivil toplam 252 şehit, 2740 gazi verdik. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını korumak için canı pahasına direnen ve darbenin beyin takımı içinde yer alan generali etkisiz hâle getiren Şehit Ömer Halisdemir gibi kahramanlar darbecilere karşı set oldular. Vatandaşları kapatılan Boğaz Köprüsü'nde şehit olma pahasına hayatlarına kasteden darbecileri etkisiz hâle getirmeyi başardı.

    Darbeci hainler köprüde halka ateş açtı. (AA)Darbeci hainler köprüde halka ateş açtı. (AA)

    İstanbul'da sonradan adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılan Boğaziçi Köprüsü'nde 34 kişi şehit oldu. Köprüde askerlerin halk üzerine kurşun yağdırması, hain kalkışmanın en çok akıllara kazınan görüntüleri arasında yer aldı.

    Darbeci hainler köprüde halka ateş açtı. (AA)Darbeci hainler köprüde halka ateş açtı. (AA)

    Kanlı gecenin ardından bu köprünün adı "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi.

    15 Temmuz'da yaşananlar (AA)15 Temmuz'da yaşananlar (AA)

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Anadolu yakası giriş kısmında ise 2 kişi şehit olurken, Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında bir vatandaş tankla ezilerek şehitlik mertebesine ulaştı.

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