CHP yandaşı Can Ataklı'dan "15 Temmuz'da halka ateş açılmadı" yalanı

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Millete ve toplumsal değerlere düşmanlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine bir skandal imza attı. Can Ataklı'dan "FETÖ'cüler halka ateş açmadı" yalanı FETÖ'CÜLER HALKA ATEŞ AÇMADI YALANI



Ataklı, hain darbe girişimi sırasında asker ve sivil toplam 252 şehit verilmesine rağmen FETÖ'cülerin halka ateş açmadığını iddia etti.

Can Ataklı (Ekran görüntüsü) Darbe girişiminin olmadığını iddia eden Ataklı, "Halka ateş açıldı mı? Hayır. Öyle bir şey yoktu. Darbe yoktu zaten. Bir de 15 Temmuz'u halk hareketi zanneden bir kesim var ya. 'Halk sokağa çıktı darbeyi önledi' falan. Yok ulan, öyle bir şey olmadı. Halkın sokağa çıkmasıyla darbe önlenmedi. Darbe bitmişti zaten. Zavallı tankçılar kaçarken oldu hepsi. Halkın üzerine yüründü mü, halka ateş açıldı mı? Hayır. Darbe yoktu zaten. Fiilen de bitmişti." dedi.