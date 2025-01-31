CHP yandaşı Can Ataklı'dan "15 Temmuz'da halka ateş açılmadı" yalanı

Millete ve toplumsal değerlere düşmanlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine bir skandal imza attı.
FETÖ'CÜLER HALKA ATEŞ AÇMADI YALANI
Ataklı, hain darbe girişimi sırasında asker ve sivil toplam 252 şehit verilmesine rağmen FETÖ'cülerin halka ateş açmadığını iddia etti.
Can Ataklı (Ekran görüntüsü)
Darbe girişiminin olmadığını iddia eden Ataklı, "Halka ateş açıldı mı? Hayır. Öyle bir şey yoktu. Darbe yoktu zaten. Bir de 15 Temmuz'u halk hareketi zanneden bir kesim var ya. 'Halk sokağa çıktı darbeyi önledi' falan. Yok ulan, öyle bir şey olmadı. Halkın sokağa çıkmasıyla darbe önlenmedi. Darbe bitmişti zaten. Zavallı tankçılar kaçarken oldu hepsi. Halkın üzerine yüründü mü, halka ateş açıldı mı? Hayır. Darbe yoktu zaten. Fiilen de bitmişti." dedi.
FETÖ'cü darbeci hainler köprüde halka ateş açtı. (AA)
DARBECİLERİ AKLAMAYA KALKTI
Halka ateş açan eli kanlı darbecilere "zavallıcıklar" diyen Ataklı, "Bir tek köprüyü kapattıkları için, köprüdeki zavallılar orada kaldı. Sabahleyin de hepsi linç edildi. Ölen oldu mu bilmiyoruz. Oradaki zavallı askercikleri dövmekten bir hal oldular. Şu şeye girmesin kimse: 'O gece halk sokağa indi, darbe başarısız oldu.' Hayır." ifadeleriyle 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı.
HALK DARBEYE KARŞI SOKAKLARA BÖYLE AKIN ETTİ!
Ataklı'nın iddialarının aksine halk 15 Temmuz gecesi hain FETÖ'cülere karşı büyük bir destan yazdı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında en kanlı olaylar Ankara ve İstanbul'da yaşandı.
16 Temmuz sabahında Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve demokrasisine sahip çıkan milletimizin çabalarıyla hain darbe girişimi bastırıldı ve darbeciler teslim alındı. Asker ve sivil toplam 252 şehit, 2740 gazi verdik. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını korumak için canı pahasına direnen ve darbenin beyin takımı içinde yer alan generali etkisiz hâle getiren Şehit Ömer Halisdemir gibi kahramanlar darbecilere karşı set oldular. Vatandaşları kapatılan Boğaz Köprüsü'nde şehit olma pahasına hayatlarına kasteden darbecileri etkisiz hâle getirmeyi başardı.