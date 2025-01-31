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RTÜK'ten Halk TV'deki yasa dışı ses kaydına üst sınırdan para cezası! Listede Tele 1, NOW TV, Sözcü TV ve Netflix var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platform yayıncısına yaptırım uygulandı. RTÜK, CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan yasa dışı ses kaydı ile Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayınları nedeniyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV'ye de üst sınırdan para cezası uygulandığını bildirdi. Netflix'te yayımlanan bir program nedeniyle dijital platforma üst sınırdan para cezası ve"katalogdan çıkarma" müeyyidesi uygulandı. Huzur Radyo TV'nin "NOW" ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi, logonun değiştirilmesi için kuruluşa 30 gün süre tanındı.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 19:28 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 19:28
RTÜK’ten Halk TV’deki yasa dışı ses kaydına üst sınırdan para cezası! Listede Tele 1, NOW TV, Sözcü TV ve Netflix var

İÇİNDEKİLER

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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kural ihlali nedeniyle 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platform yayıncısına yaptırım uyguladı.

    HALK TV'DEKİ YASA DIŞI SES KAYDINA CEZA!

    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Neden Sonuç" adlı programda, bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin rızas�� dışında yayımlanması nedeniyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası verildi.

    Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile yaptığı konuşma Halk TV'de yayınlanmıştı. (Ekran görüntüsü)Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile yaptığı konuşma Halk TV'de yayınlanmıştı. (Ekran görüntüsü)

    YANGIN FACİASIYLA İLGİLİ TELE 1, NOW TV VE SÖZCÜ'YE ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

    Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayınları nedeniyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV'ye de üst sınırdan para cezası uygulandı.

    Bolu Kartalkaya'daki otel yangını (AA)Bolu Kartalkaya'daki otel yangını (AA)


    NETFLİX'E CEZA

    Dijital platform Netflix'te yayınlanan "Teen Titans Go" adlı programı değerlendiren RTÜK, Netflix'e üst sınırdan para cezası ve "katalogdan çıkarma" müeyyidesi uyguladı.

    Musa Özuğurlu (Ekran görüntüsü)Musa Özuğurlu (Ekran görüntüsü)

    İDARİ PARA CEZASI

    Tele 1'de Musa Özuğurlu'nun sanatçı Ferdi Tayfur'a yönelik, "Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı." sözlerine üst sınırdan idari ceza verildi.

    TV8'deki "Survivor" adlı programa da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası uygulandı.

    Tanıtım ve satış yaptığı belirlenen Kanal Ege'nin ise halk sağlığını ihlal ettiği gerekçesiyle yayın lisansının iptal edilmesi kararına varıldı.

    RTÜK, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı bir yayın şirketinin, "NOW TV" logosuna ilişkin, Türk Patent ve Marka Kurumuna marka benzerliği nedeniyle yaptığı itirazı da değerlendirdi.

    RTÜK (AA)RTÜK (AA)

    Türk Patent ve Marka Kurumunun, "markalar arasında ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu" sonucuna ulaşıp itirazı yerinde bulması üzerine Huzur Radyo TV'nin "NOW" ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi.

    RTÜK, "NOW" logosunun değiştirilmesi için kuruluşa 30 gün süre tanıdı.

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