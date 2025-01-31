Başkan Erdoğan’a hakaret eden Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.