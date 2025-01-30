Jandarma'dan "Kartalkaya" iftirasına videolu cevap: İhbardan 8 dakika sonra müdahale başladı

"Grand Kartal Otel'de yangının haber alınmasını müteakip 2 JAK timi, 8 dakika içerisinde olaya müdahale ederek kurtarma faaliyetlerine başlamış, arama-kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla JÖAK'tan 1 helikopter ve 1 JAK timi, 1 Helikopter Atma ve Toplama Timi (HATU) ile Bolu İl Jandarma Komutanlığından 2 Jandarma Asayiş Komando Timi de ivedi olarak bölgeye sevk edilmiştir."