Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan yeni skandal! Sedat Gülener’in eşine müdürlük!

Yaşanan faciayla tarifi anlatılmaz bir acı yaşadığını dile getiren Baba İnal, "Yaşanan elim olayla ilgili devletimiz soruşturma başlattı. Süreç devam ediyor. Yangında hayatını kaybeden kimsenin kanı yerde kalmayacak bizim devletimize güvenimiz tam" şeklinde konuştu.

BENİM İŞLETMEM 1 YILDA 46 DEFA DENETLENDİ Gıda işletmecisi olarak yılda devlet tarafından 46 kez denetlendiğini aktaran Burak İnal , "Aslında buradaki yaşanan durum bir sosyal yozlaşma. İşini düzgün yapmayan insanlar yüzünden ben ailemi kaybettim. İşleri standartlara uygun yapmayıp basit masraflardan kaçınarak insan canına paha biçtiler. Bunca insan harap oldu. Bu bizim ülkemize yakışmıyor" dedi.

TÜM MAĞDURLAR BİR GRUP ALTINDA TOPLANTI Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal medyada bir grup altında mağdurların toplandığını anlatan Burak İnal , "Bizim kaybımız geri gelmeyecek ama mağdurlar ve geride kalanlarla ilgili bir grup oluşturuldu.

Baba İnal'ın acı paylaşımı (Sabah)

Bizim devletimize güvenimiz tam. Nerde ve nasıl devreye girilmesi gerekiyorsa biz hazırız. Hukuki süreci avukatlar takip ediyor.

Bizim amacımız burada bir daha ülkemizde böyle acı hadiseler yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın, sosyal sorumluluk ve sosyal bilinç artsın. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.