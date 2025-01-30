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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal! Sedat Gülener'in eşine müdürlük!

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasıyla birlikte CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’ın dayısının oğlu Sedat Gülener’e İtfaiye Müdürlüğü’nü bağladığı ortaya çıkmıştı. Akraba atamaları dayı oğlu ile kalmamış. Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülenerin de, hissesi yüzde yüz Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 08:49
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan yeni skandal! Sedat Gülener’in eşine müdürlük!

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    78 kişinin hayatını kaybettiği yangında Bolu Belediyesi bir skandala daha imza attı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, dayısının oğlu Sedat Gülener'i belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ve İtfaiye Müdürlüğü'nü Gülener'e bağladığı ortaya çıkmıştı.

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    BOMBA SKANDAL
    Bolu Belediyesi gündeme bomba gibi düşen bir skandala daha imza attı. Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülenerin de, hissesi yüzde yüz Bolu Belediyesi'ne ait olan Bol Tur Turizm Şirketi'nde yetkili müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yengeye müdürlük (Sabah)CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yengeye müdürlük (Sabah)

    BURAM BURAM NEPOTİZM

    Ayrıca, Sedat Gülener ve eşi Gülten Gülener'in, Bolu Belediyesi'ne ait otobüs ihalesinde karşılıklı sözleşme imzaladığı öğrenildi.

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    DEVLETE GÜVENİMİZ TAM

    Yaşanan faciayla tarifi anlatılmaz bir acı yaşadığını dile getiren Baba İnal, "Yaşanan elim olayla ilgili devletimiz soruşturma başlattı. Süreç devam ediyor. Yangında hayatını kaybeden kimsenin kanı yerde kalmayacak bizim devletimize güvenimiz tam" şeklinde konuştu.

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    BENİM İŞLETMEM 1 YILDA 46 DEFA DENETLENDİ

    Gıda işletmecisi olarak yılda devlet tarafından 46 kez denetlendiğini aktaran Burak İnal, "Aslında buradaki yaşanan durum bir sosyal yozlaşma. İşini düzgün yapmayan insanlar yüzünden ben ailemi kaybettim. İşleri standartlara uygun yapmayıp basit masraflardan kaçınarak insan canına paha biçtiler. Bunca insan harap oldu. Bu bizim ülkemize yakışmıyor" dedi.

    Baba İnal ve çocukları (Sabah)Baba İnal ve çocukları (Sabah)

    TÜM MAĞDURLAR BİR GRUP ALTINDA TOPLANTI

    Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal medyada bir grup altında mağdurların toplandığını anlatan Burak İnal, "Bizim kaybımız geri gelmeyecek ama mağdurlar ve geride kalanlarla ilgili bir grup oluşturuldu.

    Baba İnal'ın acı paylaşımı (Sabah)Baba İnal'ın acı paylaşımı (Sabah)

    Bizim devletimize güvenimiz tam. Nerde ve nasıl devreye girilmesi gerekiyorsa biz hazırız. Hukuki süreci avukatlar takip ediyor.

    Bizim amacımız burada bir daha ülkemizde böyle acı hadiseler yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın, sosyal sorumluluk ve sosyal bilinç artsın. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.

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