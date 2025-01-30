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12 yaşındaki Gazzeli Tasnim'den Başkan Erdoğan'a Türkçe mektup: Yeryüzündeki tüm Müslümanların babası

Dünyanın her köşesindeki mazlumların sesi olan Başkan Erdoğan'a ulaşamayan Gazzeli Tasnim Olwan mektubunu ilk kez ahaber.com.tr'ye okudu. Savaştan 3 ay önce Türkiye'den Gazze'ye döndüklerini belirten ve Türkçe konuşan Olwan, Başkan Erdoğan'a duyduğu sevgiyi anlattı. Başkan Erdoğan'ı yeryüzündeki tüm Müslümanların babası olarak gördüğünü belirten Olwan, "Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:01 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:11
12 yaşındaki Gazzeli Tasnim’den Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Yeryüzündeki tüm Müslümanların babası

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    Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım suçu işlerken Filistinliler, topraklarını terk etmemek için 50 bin şehit verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kilit rol oynadığı ateşkes sonrası 15 aylık savaşın ardından yerinden edilen yüz binlerce Filistinli yorgun ve yalın ayaklarla güneyden kuzeydeki topraklarına dönmeye devam ediyor.

    Gazzeli kız çocuğu Tesnim'den Başkan Erdoğan'a mektup!

    Türkiye ise Başkan Erdoğan liderliğinde sahada ve masada Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisine ve barışa fırsat tanınması gerektiğini vurguluyor. Dünyada milyonlarca mazlumun sesi olan Başkan Erdoğan sevgisi ise Gazzeli çocukların kalbinde büyümeye devam ediyor.

    Tasnim'in Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup (Ahaber.com.tr)Tasnim'in Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup (Ahaber.com.tr)

    GAZZELİ TASNİM'E A HABER.COM.TR ULAŞTI

    Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve Başkan Erdoğan'a ulaşamayan 12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan yaklaşık 1 ay önce (21 Aralık 2024) yazdığı mektubu okudu. Olwan, 2012 yılında Gazze Şeridi'nde dünyaya geldiğini, daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiklerini ve anaokulundan 5. sınıfa kadar Türkiye'de eğitim aldığını söyledi. ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'ın haberine göre, babasının Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde doktorasını, annesinin ise yüksek lisans eğitimini tamamladığını ifade eden Tasnim Olwan, savaştan 3 ay önce Türkiye'den Gazze'ye döndüklerini belirtti.

    "KANAYAN GÖZYAŞLARINIZI GÖRDÜM"

    Gazze'den Türkiye'ye uzanan satırlarda Olwan, şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gün internette gezinirken sizi gördüm ve Dr. Mohamed El-Beltagy'nin Rabaa Meydanı'nda şehit olan kızı için kanayan gözyaşlarınızı gördüm. Bu görüntü o günden beri aklımdan hiç çıkmıyor."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Filistin mitinginde (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Filistin mitinginde (AA)

    "SİZİ YERYÜZÜNDEKİ HER MAZLUM MÜSLÜMAN'A MERHAMETLİ BİR BABA OLARAK TANIDIM"

    Başkan Erdoğan'ın mazlumların yanında olduğunu yazıya döken 12 yaşındaki Filistinli Tasnim Olwan, "Siz çok iyi bir insan yüreğine sahipsiniz sizi yeryüzündeki her mazlum Müslüman'a merhametli bir baba olarak tanıdım ve o günden bu yana, insanlığın tüm geçmişindeki bu lanetli savaşların başladığı günden beri sizin gibi merhametli yardımcıları ve sizi anıyorum." ifadelerine yer verdi.

    "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BENİM KALBİMDE VE TÜM FİLİSTİNLİLERİN YÜREĞİNDE"

    Erdoğan'ın Filistinliler tarafından sevildiğini dile getiren Olwan, "Herkesin gönlünde olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde. Sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor." dedi.

    "SİZDEN DAHA İYİ BİR BAŞKAN GÖRMEDİK"
    Başkan Erdoğan'ın liderliğine değinen Tasnim Olwan, mektubunun devamında şu ifadelere yer verdi:

    "Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

    "KALBİM SESİNİZİ DUYMAYI BEKLİYOR VE ÖZLÜYOR"
    Bu mesajı size gönderdim sevgili dedem. Bize umut verirken, bizi sebat etmeye teşvik ederken ve bizi daha iyi bir geleceğe doğru iterken, kalbim sesinizi duymayı bekliyor ve özlüyor. Ömrümüzün geri kalanı bize kalsa da, Allah'tan bizi huzuruna toplamasını niyaz ediyorum.

    "KIZINIZ TASNİM OLWAN..."
    Allah 'tan sizleri sağlıklı ve sağlıklı tutmasını, sizi sevdiği ve razı olduğa şeylere hidayet etmesini, Müslümanlara, tüm Gazze çocuklarına ve tüm mazlumlara faydalı olmanızı niyaz ediyorum. Kızınız Tasnim Olwan...."

    ''Gazze Allah'tan başkasının önünde diz çökmez''

    GAZZE ALLAH'TAN BAŞKASINA DİZ ÇÖKMEZ

    Türkiye'de 5. sınıfa kadar eğitim alan Filistinli Tasnım Suhayb Ulvan, "Gazze'nin diz çökmesini bekleyen herkes hayal kırıklığına uğradı ve kaybetti. Çünkü Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez." dedi.

    Türkiye'deki arkadaşlarını özlediğini ifade eden 12 yaşındaki Ulvan, "Türkiye'deki öğretmenim, çok sayıdaki arkadaşlarım ve komşularımız bizleri çok seviyorlardı. Bizler de onları çok seviyorduk." diye konuştu.

    İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından 3 ay önce Gazze'ye gittiklerine söyleyen Ulvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Savaş sırasında halkımın sesini duyurmak için Türkçe videolar yaptım. 15 ay sonra savaştan sağ salim çıktık. Şükürler olsun, bu duygu anlatılmaz. Çünkü sürekli olarak rastgele yapılan bombardımanlar nedeniyle zor bir durumdaydık.

    Yeniden söylüyorum; 15 ay sonra Gazze'nin diz çökmesini bekleyen herkes hayal kırıklığına uğradı ve kaybetti. Çünkü Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez."

    12 yaşındaki Filistinli Tasnim Olwan (Ahaber.com.tr)12 yaşındaki Filistinli Tasnim Olwan (Ahaber.com.tr)

    "AİLEMLE YARALANMAMIZA RAĞMEN GAZZE'DE KALDIK"

    Akıcı Türkçesiyle konuşmasını sürdüren Filistinli Ulvan, Türkiye'den ailesiyle döndüklerinde Gazze Şeridi'nin Zehra bölgesindeki evlerinde kalabilmek için tadilat yaptırdıklarını ancak İsrail saldırılarında evlerinin yıkıldığını belirtti.

    Halihazırda dedesinin evinde yaşadıklarını ve kaldıkları bu evin de savaşta hasar gördüğünü belirten Ulvan, "Komşumuzun evi bombalandığı sırada ben ve ailem, roket şarapnellerinden yaralandık. Tehlikeli olmasına rağmen Gazze'de kalma konusunda kararlıydık." ifadelerini kullandı.

    "ÇADIRDA KALDIĞIMIZ GÜNLER ÇOK ZORDU"

    İsrail saldırılarının sürdüğü dönemde evleri bombalanan anneannesini bir çadıra yerleştiklerini anlatan Ulvan, kendilerinin de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesinden ayrılarak anneannesinin kaldığı çadıra gittiklerini söyledi.

    İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Gazze'nin güneyindeki Zehra bölgesine dönen Filistinliler, büyük bir yıkımla karşılaştı. (AA)İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Gazze'nin güneyindeki Zehra bölgesine dönen Filistinliler, büyük bir yıkımla karşılaştı. (AA)

    Filistinli kız çocuğu, çadırda yaşadıkları o günleri şu sözlerle aktardı:

    "Çadırda uyuduk, gerçekten çok çok soğuktu. Su almak için çok uzak bir yere gidiyorduk. Dolayısıyla çok zor günlerdi."

    "ŞEHİTLERİN PARÇALARI EVİMİZE DÜŞMÜŞTÜ"

    İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yaklaşık 16 ay süren saldırıları boyunca günlerini odun toplamak ve su taşımakla geçirdiğini aktaran Ulvan, şunları kaydetti:

    "Sizlerin de bildiği üzere 2 yıldır Gazze'de eğitim yok, okula gidilemiyor. Ama savaşın son iki ayında (Gazze'deki Filistin) Milli Eğitim Bakanlığı bize eğitim veriyordu. Ona katılmaya çalışıyorduk ama maalesef savaş yüzünden internet kesiliyordu, elektrik de yok zaten."

    İsrail saldırıları döneminde yaşadığı en zor anın da komşularına ait evin bombalandığı an olduğunu dile getiren Ulvan, "En zor anım komşumuzun evi bombalandığıydı. Pencereler ve taşlar üzerimize düşmüştü, şehitlerin parçaları evimize düşmüştü. Ben ve ailem de roket parçalarından yaralandık." dedi.

    Bombalanan eve ambulans geldiğini ve o ambulansın içinde hayatını kaybetmiş bir çocuk gördüğünü anlatan Filistinli kız çocuğu, "O gün kıyamet gibiydi. Çünkü aynı anda birçok ev bombalanmıştı." diye konuştu.

    Henüz 12 yaşında olan Ulvan, İsrail saldırılarında çok sayıda yakınını kaybettiğini şu sözlerle aktardı:

    "Sevdiklerimi kaybettim. Arkadaşlarım, öğretmenim, akrabalarım, annemin babası olan dedem, dayım, halam, babamın halası, babamın dayısı, onların çocukları, torunlarını ve halamın kocasını kaybettim. Onları kaybetmek beni çok üzmüştü. Ayrıca dedem ve babamın dayısıyla 5 yıl aradan sonra görüşmeyi dört gözle bekliyordum."

    Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına araçlarıyla dönmeye devam ediyor. (AA)Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına araçlarıyla dönmeye devam ediyor. (AA)

    "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAVAŞ SIRASINDA VE SONRASINDA BİZİMLE BİRLİKTE DURDU"

    Savaştan sonra da tek dileğinin huzur ve barışın devam etmesi olduğunu dile getiren Ulvan, Gazze'deki çocukların tüm dünyadaki çocuklar gibi özgür ve güven içinde eğitim ile diğer tüm haklarına sahip olacak şekilde yaşamalarını umut ettiğini kaydetti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına da mesaj iletmek isteyen Filistinli kız çocuğu Ulvan, şunları söyledi:

    "Sizleri çok seviyoruz ve savaş sırasında yanımızda durduğunuz için çok minnettarız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gazze ve halkına olan insani destekleri için teşekkür ediyorum. Savaş sırasında ve sonrasında bizimle birlikte durdu."

    Savaş sırasında Başkan Erdoğan'a mesaj yazdığını ancak nasıl ulaştıracağını bilemediği için söz konusu mesajları hala yanında saklı tuttuğunu aktaran Ulvan, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Son olarak şunu söylemek istiyorum, Türkiye benim ikinci vatanım. Çünkü Türkiye'de geçirdiğim 5 yıl, hayatım boyunca unutmayacağım bir dönem. Anadolu Ajansı'na da teşekkür ediyorum."

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