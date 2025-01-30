12 yaşındaki Gazzeli Tasnim’den Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Yeryüzündeki tüm Müslümanların babası

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Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım suçu işlerken Filistinliler, topraklarını terk etmemek için 50 bin şehit verdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kilit rol oynadığı ateşkes sonrası 15 aylık savaşın ardından yerinden edilen yüz binlerce Filistinli yorgun ve yalın ayaklarla güneyden kuzeydeki topraklarına dönmeye devam ediyor. Gazzeli kız çocuğu Tesnim'den Başkan Erdoğan'a mektup! Türkiye ise Başkan Erdoğan liderliğinde sahada ve masada Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisine ve barışa fırsat tanınması gerektiğini vurguluyor. Dünyada milyonlarca mazlumun sesi olan Başkan Erdoğan sevgisi ise Gazzeli çocukların kalbinde büyümeye devam ediyor.

Tasnim'in Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup (Ahaber.com.tr)



GAZZELİ TASNİM'E A HABER.COM.TR ULAŞTI Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve Başkan Erdoğan'a ulaşamayan 12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan yaklaşık 1 ay önce (21 Aralık 2024) yazdığı mektubu okudu. Olwan, 2012 yılında Gazze Şeridi'nde dünyaya geldiğini, daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiklerini ve anaokulundan 5. sınıfa kadar Türkiye'de eğitim aldığını söyledi. ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'ın haberine göre, babasının Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde doktorasını, annesinin ise yüksek lisans eğitimini tamamladığını ifade eden Tasnim Olwan, savaştan 3 ay önce Türkiye'den Gazze'ye döndüklerini belirtti. "KANAYAN GÖZYAŞLARINIZI GÖRDÜM" Gazze'den Türkiye'ye uzanan satırlarda Olwan, şu ifadeleri kullandı:



"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gün internette gezinirken sizi gördüm ve Dr. Mohamed El-Beltagy'nin Rabaa Meydanı'nda şehit olan kızı için kanayan gözyaşlarınızı gördüm. Bu görüntü o günden beri aklımdan hiç çıkmıyor."