HAKİM VE SAVCI KURA SONUÇLARI: 1075 hakim ve savcı atama kurası nasıl sorgulanır?

Hakim ve savcı atama ları 30 Ocak 2025 (bugün) tarihinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan törende, 1075 hakim ve savcı kura yöntemiyle atanacak. Peki, kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte hakim ve savcı atama kurası sorgulama ekranı.

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1075 hakim ve savcı atanacak

2 yıl süren adaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1075 hakim ve savcı, bugün kura ile atanacak. 27. adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13. adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı, ayrıca 17. idari yargı döneminden 90 hakim, gerçekleşen atamalarının ardından görevlerine başlayacak.