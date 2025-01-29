İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre ise; 122 milyonu aşkın insan, ülkelerinde yaşanan zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri ve kamu düzenini bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edilmiş durumda.

Göç, tarihsel geçmişi olan; Sadece dünü değil, bugünü ve yarınlarımızı da etkileyen küresel bir konu. Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen bulunuyor.

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Bu ise şu demek: Her 67 kişiden biri veya tüm dünya nüfusunun yüzde 1.5'i maalesef yurtsuz bırakılmış, köklerinden, ana vatanlarından koparılmış durumda.

Uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artış, göç yönetiminin küresel bir öncelik haline geldiğinin en büyük göstergesi. Bu aynı zamanda planlı, stratejik ve insan odaklı bir göç politikasının önemini ortaya koyuyor.

Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430'unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13'ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220'sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor.