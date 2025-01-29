Tarihi ayarın üzerinden 16 yıl geçti: One minute

Başkan Recep Tayyip Erdoğan her platformda Filistin'in ve Gazzeli mazlumların sesi olmayı sürdürüyor.
Erdoğan'ın Filistin'de soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail'e karşı 29 Ocak 2009'da yaptığı yaptığı "one minute" çıkışı ise hafızalardaki yerini koruyor.
ONE MINUTE ÇIKIŞININ ÜZERİNDEN 16 YIL GEÇTİ
Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'nde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e verdiği ayarın üzerinden 16 yıl geçti.
Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
DAVOS'TA NELER YAŞANMIŞTI?
İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" başlıklı panele o dönem başbakan olan Başkan Erdoğan da davet edildi.
Panele Erdoğan'ın yanı sıra dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da katılım sağladı.
ERDOĞAN, I PERES'E AYAR VERDİ
Panelde, Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışlarıyla moderatör Washington Post yazarı David Ignatius'ın taraflı tutumu karşısında Erdoğan tepkisini gösterdi.
Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
"ONE MINUTE"
Peres'in Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isteyen Erdoğan'nın konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius'a dönerek "one minute" diyerek, kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulundu.