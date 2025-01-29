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Tarihi ayarın üzerinden 16 yıl geçti: One minute

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılar ve soykırım suçları konuşulurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Davos'ta İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e karşı yaptığı tarihi "One Minute" çıkışının üzerinden 16 yıl geçti. Erdoğan'ın o dönemde İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını gündeme getirerek verdiği ayar bugün İsrail'in işlediği suçlarla bir kez daha haklılığını ortaya koydu. Peki o gün neler yaşanmıştı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 10:44
Tarihi ayarın üzerinden 16 yıl geçti: One minute

İÇİNDEKİLER

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan her platformda Filistin'in ve Gazzeli mazlumların sesi olmayı sürdürüyor.

    Erdoğan'ın Filistin'de soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail'e karşı 29 Ocak 2009'da yaptığı yaptığı "one minute" çıkışı ise hafızalardaki yerini koruyor.

    ONE MINUTE ÇIKIŞININ ÜZERİNDEN 16 YIL GEÇTİ
    Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'nde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e verdiği ayarın üzerinden 16 yıl geçti.

    Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    DAVOS'TA NELER YAŞANMIŞTI?
    İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" başlıklı panele o dönem başbakan olan Başkan Erdoğan da davet edildi.

    Panele Erdoğan'ın yanı sıra dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da katılım sağladı.

    ERDOĞAN, I PERES'E AYAR VERDİ
    Panelde, Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışlarıyla moderatör Washington Post yazarı David Ignatius'ın taraflı tutumu karşısında Erdoğan tepkisini gösterdi.

    Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    "ONE MINUTE"
    Peres'in Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isteyen Erdoğan'nın konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius'a dönerek "one minute" diyerek, kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulundu.

    "SİZ ÖLDÜRMEYİ ÇOK İYİ BİLİRSİNİZ"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Peres'e yüksek sesle hitap ederek, "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum." sözleri hafızalara kazındı.

    Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Paneldeki çifte standarda tepki gösteren Erdoğan, "Davos benim için bitmiştir." diyerek oturumu terk etmiş, salonda bulunan dinleyiciler Erdoğan'ı alkışlamıştı.

    ERDOĞAN DAHA DA DAVOS'A GİTMEDİ
    "One minute" çıkışı yıllarca dünya basınının gündeminde yer aldı.

    Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan'ın İsrail'e verdiği ʺOne minuteʺ ayarının üzerinden 16 yıl geçti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aradan geçen 16 yılda sözünü tuttu ve Davos'a bir daha katılmadı.

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