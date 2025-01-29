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Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!

Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk silahlı saldırıya uğradı. Mersin'de yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Hüseyin Reber Türk hastanede hayatını kaybetti.

DHA DHA
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:13 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:22
Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk’e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!

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    DEM Partili Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

    Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi.

    Mersin'de meydana gelen silahlı saldırıda Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Mersin'de meydana gelen silahlı saldırıda Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

    SİLAHLI SALDIRI
    İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

    Fotoğrafta: Ahmet Türk (Takvim.com.tr Arşiv)Fotoğrafta: Ahmet Türk (Takvim.com.tr Arşiv)

    HÜSEYİN REBER TÜRK HAYATINI KAYBETTİ
    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.

    Hüseyin Reber Türk (Fotoğraf: AA)Hüseyin Reber Türk (Fotoğraf: AA)

    Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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