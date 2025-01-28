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CHP'li Seyhan Belediyesi'nde borçlar ödenmiyor: Makam odasındaki eşyalar haczedildi

Borcunu ödeyemeyen CHP'li Seyhan Belediyesi'ne haciz işlemi uygulandı. Buna göre, 5 müteahhit firmaya olan borcun ödenmediği gerekçesiyle Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalar haczedildi. Tekin, "Göreve geldiğimizde, seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediyeyle karşılaştık." diyerek kendisinden önce görev yapan CHP'li yönetimi suçladı.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 23:48 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 00:21
CHP’li Seyhan Belediyesi’nde borçlar ödenmiyor: Makam odasındaki eşyalar haczedildi

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    CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalar, 5 müteahhit firmaya olan borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildi.

    CHP'li Seyhan Belediyesi'ne haciz geldi!

    CHP'Lİ BELEDİYE BORÇLARI ÖDEMEDİ KAPIYA HACİZ GELDİ

    Belediyenin hizmet aldığı 5 müteahhit firmanın, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle icra dairesine yaptığı başvuru üzerine haciz kararı verildi.

    Kararın ardından Belediyeye giden icra memurları, avukatlar eşliğinde Tekin'in makam odasındaki koltuk grubu, masa, bilgisayar ve dolabı muhafaza altına aldı.

    Paketlendikten sonra kamyona yüklenen eşyalar, yediemin deposuna götürüldü.

    CHP'Lİ BAŞKAN SUÇU ÖNCEKİ YÖNETİME ATTI

    CHP'li Tekin, yazılı açıklamasında, haciz işleminin, önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün sonucu olduğunu iddia etti.

    Tekin, şunları kaydetti:

    "Göreve geldiğimizde, seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediyeyle karşılaştık. Belediyemiz, o dönem alınan meclis borçlanma yetkileriyle çekilen banka kredileriyle dahi ödenmeyen borçların yükü altında bırakılmıştı. Çabalarımıza rağmen geçmişten devraldığımız mali yük, piyasaya olan borçlarımızın ödenmesinde aksamalara neden olmuştur. Durum karşısında Seyhan Belediyesi olarak güçlü irade ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz, şeffaf ve çözüm odaklı şekilde borçlarımızı ödemek ve mali disiplini yeniden sağlamak olacaktır."

    Eski Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay (AA)Eski Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay (AA)

    BİR ÖNCEKİ DÖNEM YİNE CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREV YAPTI

    Bilindiği gibi Seyhan Belediye Başkanlığına geçtiğimiz dönem CHP'den aday olup kazanan Akif Kemal Akay, son yapılan seçimde CHP'den aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye geçmiş ve Seyhan Belediye Başkan adayı olmuştu.

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