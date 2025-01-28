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Oyunculuk sektöründe tekel kuran Ayşe Barım tutuklandı!

Ünlü menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapmasında gözaltına alındı. Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçundan tutuklandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Oyunculuk sektöründe tekel kuran Ayşe Barım tutuklandı!

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    ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

    Barım, Gezi olaylarıyla ilgili de sorgulandı. Çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde savcı tarafından ifadesi alındı. Barım'ın yurtdışında kaçak olan Mehmet Ali Alabora ile Gezi sürecinde irtibatlı olduğu iddiası yer aldı. Barım, sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye yollandı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

    SANATÇILAR İFADE VERDİ
    Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın bulunduğu oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı. Sanatçılara, Barım ile ne tür iş ilişkilerinin olduğu yönünde sorular sorulduğu vurgulandı. Barım hakkında kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği de anlaşıldı.

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