78 cana mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün faciaya ramak kalan ikinci oteli de kapandı!

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangın faciasının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa Otel'de de benzer ihmaller tespit edildi.

Bu kapsamda Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Muhasebe Müdürü Cemal Özer, Teknik Personel Bahadır Bahar, Muhasebe Personeli Mehmet Salun, Elektrikçiler Tahsin Pekcan, Kadir Çelik ve Bahadır Özkuru adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturma sürecinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de hapse gönderildi.



AYNI GRAND KARTAL GİBİ BOMBA!

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi, otelin geçici süreyle kapatıldığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde sosyal medya ve basında yer alan yanıltıcı bilgiler nedeniyle, yönetim inisiyatifiyle Gazelle Resort & Spa'nın geçici süreyle kapatma kararı alınmıştır. Bu süreçte otelin faaliyetleri durdurulmuş olup, hukuki sürecin tamamlanmasına kadar kamuoyuna doğru bilgi aktarılması hedeflenmektedir. Otel kapalı olduğu süre boyunca, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları adına rezervasyon iptalleri, iadeler ve diğer işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir." Otelin eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapalı tutulacağı bildirildi.



Yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin sahibi Ali Ağaoğlu da gözaltına alındı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'le birlikte tutuklu sayısı 19'a çıktı.



MESİRE ALANINI DA KULLANIYOR

Gölcük oranında 2005'te 16 dönümlük araziye yapılan ve 2012'de faaliyete geçen Gazelle Resort ve Spa Otel, bitişiğindeki mesire alanını da kiralayıp kullanım alanını 13 kat artırmış.