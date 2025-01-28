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Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Denetim firması yetkilisi de gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına yürütülen soruşturma kapsamında denetim firması yetkilisi de gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 13:36 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 13:36
Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili yeni gelişme! Denetim firması yetkilisi de gözaltına alındı

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    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kişi gözaltına alınmıştı.

    Gözaltına alınan isimlerden Otel sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

    YENİ GÖZALTI KARARI
    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Ağaoğlu, İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi.

    İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri süren şüphelinin gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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