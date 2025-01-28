"Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı" yalanı patladı! Gerçek ne çıktı?

CHP yandaşı medya, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla bir kez daha gerçekleri çarpıttı.

TÜRKİYE'Yİ UYUŞTURUCU MERKEZİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Duvar'ın "NarkoTürk armatörler boş durmuyor: Fransız donanması gemiye baskın yaptı, 9 ton kokain yakalandı" başlığıyla servis ettiği ve Sözcü gibi yayın organlarının köpürttüğü haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.