"Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı" yalanı patladı! Gerçek ne çıktı?

CHP yandaşı medya, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla bir kez daha gerçekleri çarpıttı.
TÜRKİYE'Yİ UYUŞTURUCU MERKEZİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
Duvar'ın "NarkoTürk armatörler boş durmuyor: Fransız donanması gemiye baskın yaptı, 9 ton kokain yakalandı" başlığıyla servis ettiği ve Sözcü gibi yayın organlarının köpürttüğü haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.
Duvar'ın yalan haberi (X)
CHP medyası Türkiye'yi uyuşturucu ile ilişkilendirmeye çalışsa da gemi ile ilgili bilgiler gerçeği ortaya koydu.
Sözcü yalan haberi köpürttü
PANAMA FİRMASINA AİT TANZANYA BAYRAKLI GEMİ ÇIKTI
Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen geminin 7 Kasım 2024'te Panama merkezli bir firmaya devredildi ve Tanzanya bayrağı altına alındığı öğrenildi.
Söz konusu gemi Tanzanya bayraklı çıktı
O tarihten itibaren Türkiye sularına giriş yapmadığı tespit edilen geminin Aralık ayında Gine Bissau'dan yola çıktığı ve Güney Amerika açıklarında, Fransız mandası Martinik Adası'na ulaşamadan ele geçirildiği öğrenildi.