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"Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı" yalanı patladı! Gerçek ne çıktı?

CHP yandaşı medya yine kirli bir operasyona imza attı. Duvar'ın, "NarkoTürk armatörler boş durmuyor: Fransız donanması gemiye baskın yaptı, 9 ton kokain yakalandı" şeklinde servis ettiği Sözcü gibi yayın organlarının köpürttüğü iddia yalan çıktı. Söz konusu geminin Kasım ayında Panama'da bir şirkete satıldığı Tanzanya bayraklığı olduğu, Türkiye ile bir ilgisi bulunmadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 15:02 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 15:13
Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı yalanı patladı! Gerçek ne çıktı?

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    CHP yandaşı medya, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla bir kez daha gerçekleri çarpıttı.

    TÜRKİYE'Yİ UYUŞTURUCU MERKEZİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
    Duvar'ın "NarkoTürk armatörler boş durmuyor: Fransız donanması gemiye baskın yaptı, 9 ton kokain yakalandı" başlığıyla servis ettiği ve Sözcü gibi yayın organlarının köpürttüğü haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

    Duvar'ın yalan haberi (X)Duvar'ın yalan haberi (X)

    CHP medyası Türkiye'yi uyuşturucu ile ilişkilendirmeye çalışsa da gemi ile ilgili bilgiler gerçeği ortaya koydu.

    Sözcü yalan haberi köpürttüSözcü yalan haberi köpürttü

    PANAMA FİRMASINA AİT TANZANYA BAYRAKLI GEMİ ÇIKTI
    Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen geminin 7 Kasım 2024'te Panama merkezli bir firmaya devredildi ve Tanzanya bayrağı altına alındığı öğrenildi.

    Söz konusu gemi Tanzanya bayraklı çıktıSöz konusu gemi Tanzanya bayraklı çıktı

    O tarihten itibaren Türkiye sularına giriş yapmadığı tespit edilen geminin Aralık ayında Gine Bissau'dan yola çıktığı ve Güney Amerika açıklarında, Fransız mandası Martinik Adası'na ulaşamadan ele geçirildiği öğrenildi.

    DEZENFORMASYON MERKEZİ AÇIKLADI: ÜLKEMİZ İLE BİR İLGİSİ YOK
    Söz konusu iddialara ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama geldi.

    Açıklamada geminin Türkiye ile herhangi bir ilgisi olmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

    "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı" iddiası doğru değildir.

    PANAMA MERKEZLİ TANZANYA BAYRAKLI GEMİ
    Haberde geçen gemi bir Türk gemisi değil, 7 Kasım 2024'te Panama'dan bir firmaya satılan Tanzanya bayraklı gemidir. Gemiye 10 Aralık'ta Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da yükleme yapılmış, 13 Aralık'ta Gine Bissau'dan yola çıkmıştır.

    Geminin kasım ayında satıldığı ve Tanzanya bayrağı taktığı görüldüGeminin kasım ayında satıldığı ve Tanzanya bayrağı taktığı görüldü

    Gemi, Güney Amerika açıklarında bulunan Martinik Adası civarında Fransız donanması tarafından durdurulmuştur.

    Bahse konu olayla ilgili üç Kolombiya ve bir İspanyol vatandaşı tutuklanmıştır. Gerçekleşen olayın ülkemizle bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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