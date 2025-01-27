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Halk TV ve Barış Pehlivan'a bilirkişi soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 23:24 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 23:25
Halk TV ve Barış Pehlivan’a bilirkişi soruşturması

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    Halk TV, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında hedef haline getirdiği bilirkişi ile olan telefon görüşmesini yayınladı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Başsavcılık, söz konusu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlarından soruşturma başlattı.

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