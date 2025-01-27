Zehir tacirlerine Narkokapan-10 darbesi: 197 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan Ümraniye'de sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Çalışmalar sonucu; İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen ' Narkokapan-10 ' operasyonu kapsamında 213 şüpheli yakalanırken 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

197 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda; 213 zehir taciri yakalanırken 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Şüphelilerden 197'si tutuklanırken 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Narkokapan-10' operasyonunda 197 şüpheli tutuklandı. (DHA)