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Zehir tacirlerine Narkokapan-10 darbesi: 197 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 'Narkokapan-10' operasyonunda 213 şüphelinin yakalandığını, 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 09:32
Zehir tacirlerine Narkokapan-10 darbesi: 197 şüpheli tutuklandı

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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 'Narkokapan-10' operasyonunun detaylarını paylaştı. Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre operasyonda, 213 şüpheli yakalanırken 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Narkokapan-10 operasyonunda 213 şüpheli yakalandı, 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. (DHA)Narkokapan-10 operasyonunda 213 şüpheli yakalandı, 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. (DHA)

    SOKAK SATICILARINA GEÇİT VERİLMEDİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan Ümraniye'de sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Çalışmalar sonucu; İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen 'Narkokapan-10' operasyonu kapsamında 213 şüpheli yakalanırken 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Şüphelilerden 197'si tutuklanırken 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. (DHA)Şüphelilerden 197'si tutuklanırken 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. (DHA)

    197 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Düzenlenen operasyonda; 213 zehir taciri yakalanırken 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Şüphelilerden 197'si tutuklanırken 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

    Narkokapan-10' operasyonunda 197 şüpheli tutuklandı. (DHA) Narkokapan-10' operasyonunda 197 şüpheli tutuklandı. (DHA)

    Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini de tebrik eden Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız'la operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Narkokapan-10' operasyonunda 197 şüpheli tutuklandı. (DHA) Narkokapan-10' operasyonunda 197 şüpheli tutuklandı. (DHA)

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