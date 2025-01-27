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TBMM'nin gündeminde Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası var!

TBMM gündemi yoğun mesaisine Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasıyla başlıyor. Genel Kurul'da Bolu'daki yangının Meclis'te araştırılmasına ilişkin önergeler tartışılacak.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:57
TBMM’nin gündeminde Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası var!

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    Başlıkların Devamı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi okullardaki sömestir tatili için verdiği aranın ardından yoğun bir gündemle mesaisine dönüyor.

    YANGIN FACİASI TBMM GÜNDEMİNDE

    Meclis'in gündemi bu hafta 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangını olacak.

    AK Parti grubu otel yangının tüm yönleriyle araştırılması ve aydınlatılması ile ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının tespiti için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Bu talebin diğer partilerin önergeleri ile birleştirilerek Genel Kurul'da okunması bekleniyor.

    Meclis'in yapacağı çalışmanın ardından yasal mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki eksikliklerin de tespit edilerek giderilmesi amaçlanıyor.

    ADALET AKADEMİSİ BÜNYESİNDE 'HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ' KURULACAK

    Genel Kurul'un bir diğer gündemi de Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifi olacak.

    Teklif ile Türkiye Adalet Akademisi'nin amacı ve kapsamı yeniden düzenleniyor. Ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi'nde "Hukuk Araştırmaları Merkezi" de kurulacak.

    Teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek.

    Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.

    Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ YÜKSELTİLMESİ MECLİS'TEN GEÇECEK

    Ayrıca Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

    Teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek.

    EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek; elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

    TRT'de yer alan habere göre, TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

    KOMİSYON GÜNDEMLERİ

    İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerini "Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler" konusunda bilgilendirecek.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.

    Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanarak çalışma takvimini belirleyecek.

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