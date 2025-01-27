Kadıköy bit pazarında dehşet: "Çok yakışıklısın" diyerek kalbinden bıçakladılar! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda

SALDIRGANLARIN SABIKASI ÇIKTI
İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Kadıköy Asayiş Büro Amirliği polisleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Saldırının ardından sıkı bir çalışma başlatan polis iki saldırganı da yakaladı. Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, yaralıyı yerde tekmeleyen U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen iki saldırgan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, yaralıyı yerde tekmeleyen U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. (Sabah)
SAĞLIK BAKANINDAN YARDIM İSTEDİ
Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi'in anneannesi Mimar Aynur Akıncılar, 3 dil bilen, aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan pırıl pırıl bir öğrenci olan talihsiz gencin en büyük hobilerinden birisinin arkadaşlarıyla buluşup kaykay kaymak olduğunu söyledi. Torunun güzel haberlerini bekleyen anneanne, olayın yaşandığı gün sosyal medyadan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi. Anneanne yaşadıklarını şöyle anlattı: "Olayın şokunu yaşıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra Maltepe'ye kaykay kaymaya gideceklerdi. Aslında sık sık oraya giderler ve biz de sürekli kendilerine eşlik ederdik. Çok üzgünüz. Benim çocuğum pırıl pırıl bir çocuktu. Çok sakin, kimseye zararı olmayan, hiç kimseyi incitmeyen, çok kibar, çok güzel bir çocuktur. Bir çocuk, omuzdan çarpıyor. Sonrasında 'Çok yakışıklısın' diyor. Oğlumuz da 'Pardon kardeşim' yanıtını veriyor. 'Ben nereden senin kardeşin oluyorum' dedikten sonra darp etmeye başlıyorlar. İçlerinden biri bıçakla saldırıyor. Akciğerini, böbreğine, kalbine isabet ediyor. Bir kadın doktor ilk müdahaleyi yapıyor ve suni teneffüs yapıyor. O kadından Allah razı olsun. Herkesten dua bekliyoruz."
Saldırganlardan biri 15 birisi 16 yaşında. (Sabah)
"DOKTORLARA VE DUALARA EMANETİZ"
Oğlunun tedavi gördüğü hastaneden bir an olsun ayrılmayan baba Andrea Minguzzi de yaşananları anlattı. Andrea Minguzzi, "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış. Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş.
Anneanne, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi. (Sabah)
Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Doktorlarımız iyi ilgileniyorlar. Doktorlara ve dualara emanetiz." dedi. Oğlunun bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini anlatan ünlü şef, "İtalya Büyükelçisi aynı gün ziyaretimize geldi. İtalyan polisi de bilgi aldı. Başkonsolos da sık sık arıyor." ifadelerini kullandı.
İtalyan polisi ve Başkonsolos olayın takipçisi. (Sabah)
DANİLO ZANNA'NIN YAKIN ARKADAŞI
İtalyan Şef Danilo Zanna da ile de yakın arkadaş olan şef Andrea Minguzzi, 16 yıl boyunca Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalıştıktan sonra Malta'daki ABD Büyükelçiliği'nden teklif alınca bu ülkeye gitti. Aile, geçen yıl Malta'dan İstanbul'a dönme kararı alırken Andrea Minguzzi son olarak Zincirlikuyu'daki ünlü bir İtalyan restorantta Executive Şef olarak çalışmaya başladı.