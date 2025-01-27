Kadıköy bit pazarında dehşet: "Çok yakışıklısın" diyerek kalbinden bıçakladılar! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda

İstanbul Galata'da yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi (15) cuma günü Kadıköy Salı Pazarı 'nda kurulan bit pazarında akıl almaz bir vahşet yaşadı. Mattia, kaykay malzemesi ve kıyafetleri almak için iki arkadaşıyla birlikte gittikleri bit pazarında kendisine laf atan iki çocuk tarafından darp edildi. Mattia, akciğeri, böbreği ve kalbine isabet eden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Küçük çocuk, Göztepe Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi verirken olay anına ait kan donduran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Büyük şok yaşayan İtalyan baba ve anneanne, korkunç anları tek tek anlattı.

KANLAR İÇİNDEYKEN ACIMADAN TEKMELEDİ

Sabah'tan Erdoğan Yapık'ın haberine göre; Beyoğlu Galata'da Firuzağa Mahallesi'nde yaşayan Mattia ve iki arkadaşı, 24 Ocak Cuma günü kaykay malzemesi ve kıyafeti bakmak için Kadıköy Salı Pazarı'nda haftada iki gün kurulan bit pazarına gitti. 3 arkadaş alışveriş yaparken iddialara göre iki çocuk şüpheliden biri, omuz atarak 'Çok yakışıklısın' diye af attı. Mattia ise 'Pardon kardeşim' yanıtını verdi. İddiaya göre o noktadan ayrılan şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldırdı.

Küçük çocuğu vahşice hedef alan saldırgan B.B. (15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan talihsiz çocuğa yerdeyken tekmeler attı. O anlar, pazardaki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Esnafın araya girmesine bile fırsat tanımayan iki saldırgan hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Saldırganlardan birisi, kanlar içinde yere yığılan çocuğu tekmeledi. (Sabah)