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Kadıköy bit pazarında dehşet: "Çok yakışıklısın" diyerek kalbinden bıçakladılar! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda

İtalyan şef Danilo Zanna’nın yakın arkadaş olan şef Andrea Minguzzi’in 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet, iki arkadaşıyla gittiği Kadıköy bit pazarında kalbinden bıçaklandı. Alıveriş yaptığı sırada omuz atarak "Çok yakışıklısın" diye laf atan iki kişinin saldırısına uğrayan Minguzzi, vahşete tanık olan kadın doktorun çabalarıyla hayatta kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gencin ailesi, dehşet veren olayı anlattı.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 10:26 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 10:42
Kadıköy bit pazarında dehşet: Çok yakışıklısın diyerek kalbinden bıçakladılar! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda

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    İstanbul Galata'da yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi (15) cuma günü Kadıköy Salı Pazarı'nda kurulan bit pazarında akıl almaz bir vahşet yaşadı. Mattia, kaykay malzemesi ve kıyafetleri almak için iki arkadaşıyla birlikte gittikleri bit pazarında kendisine laf atan iki çocuk tarafından darp edildi. Mattia, akciğeri, böbreği ve kalbine isabet eden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Küçük çocuk, Göztepe Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi verirken olay anına ait kan donduran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Büyük şok yaşayan İtalyan baba ve anneanne, korkunç anları tek tek anlattı.

    15 yaşındaki Mattia, akciğeri, böbreği ve kalbine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. (Sabah)15 yaşındaki Mattia, akciğeri, böbreği ve kalbine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. (Sabah)

    KANLAR İÇİNDEYKEN ACIMADAN TEKMELEDİ

    Sabah'tan Erdoğan Yapık'ın haberine göre; Beyoğlu Galata'da Firuzağa Mahallesi'nde yaşayan Mattia ve iki arkadaşı, 24 Ocak Cuma günü kaykay malzemesi ve kıyafeti bakmak için Kadıköy Salı Pazarı'nda haftada iki gün kurulan bit pazarına gitti. 3 arkadaş alışveriş yaparken iddialara göre iki çocuk şüpheliden biri, omuz atarak 'Çok yakışıklısın' diye af attı. Mattia ise 'Pardon kardeşim' yanıtını verdi. İddiaya göre o noktadan ayrılan şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldırdı.

    Küçük çocuğu vahşice hedef alan saldırgan B.B. (15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan talihsiz çocuğa yerdeyken tekmeler attı. O anlar, pazardaki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Esnafın araya girmesine bile fırsat tanımayan iki saldırgan hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

    Saldırganlardan birisi, kanlar içinde yere yığılan çocuğu tekmeledi. (Sabah)Saldırganlardan birisi, kanlar içinde yere yığılan çocuğu tekmeledi. (Sabah)

    İÇ ORGANLARI ZARAR GÖRDÜ

    Vahşete tanık olan bir kadın doktor, hızlıca müdahalede bulundu, kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kadın doktorun ilkyardımı sayesinde hayatta kalmayı başaran Mattia, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mattia Minguzzi, ağır yaralı halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Ameliyat sırasında Mattia'ya 9 ünite kan verildi. Mattia'nın iç organlarının zarar görmesi nedeniyle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, doktorların yoğun çaba harcadığı belirtildi. Acı haberi alan ailesi hastaneye koştu. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin uğradığı saldırı büyük üzüntüye neden oldu. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de bizzat hastaneye gelerek aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente de sık sık aileden Mattia'nın durumu hakkında bilgi almayı sürdürüyor.

    İtalyan şef Danilo Zanna’ın yakın arkadaş olan şef Andrea Minguzzi. (Sabah)İtalyan şef Danilo Zanna’ın yakın arkadaş olan şef Andrea Minguzzi. (Sabah)

    SALDIRGANLARIN SABIKASI ÇIKTI

    İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Kadıköy Asayiş Büro Amirliği polisleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Saldırının ardından sıkı bir çalışma başlatan polis iki saldırganı da yakaladı. Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, yaralıyı yerde tekmeleyen U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen iki saldırgan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, yaralıyı yerde tekmeleyen U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. (Sabah)Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, yaralıyı yerde tekmeleyen U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. (Sabah)

    SAĞLIK BAKANINDAN YARDIM İSTEDİ

    Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi'in anneannesi Mimar Aynur Akıncılar, 3 dil bilen, aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan pırıl pırıl bir öğrenci olan talihsiz gencin en büyük hobilerinden birisinin arkadaşlarıyla buluşup kaykay kaymak olduğunu söyledi. Torunun güzel haberlerini bekleyen anneanne, olayın yaşandığı gün sosyal medyadan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi. Anneanne yaşadıklarını şöyle anlattı: "Olayın şokunu yaşıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra Maltepe'ye kaykay kaymaya gideceklerdi. Aslında sık sık oraya giderler ve biz de sürekli kendilerine eşlik ederdik. Çok üzgünüz. Benim çocuğum pırıl pırıl bir çocuktu. Çok sakin, kimseye zararı olmayan, hiç kimseyi incitmeyen, çok kibar, çok güzel bir çocuktur. Bir çocuk, omuzdan çarpıyor. Sonrasında 'Çok yakışıklısın' diyor. Oğlumuz da 'Pardon kardeşim' yanıtını veriyor. 'Ben nereden senin kardeşin oluyorum' dedikten sonra darp etmeye başlıyorlar. İçlerinden biri bıçakla saldırıyor. Akciğerini, böbreğine, kalbine isabet ediyor. Bir kadın doktor ilk müdahaleyi yapıyor ve suni teneffüs yapıyor. O kadından Allah razı olsun. Herkesten dua bekliyoruz."

    Saldırganlardan biri 15 birisi 16 yaşında. (Sabah)Saldırganlardan biri 15 birisi 16 yaşında. (Sabah)

    "DOKTORLARA VE DUALARA EMANETİZ"

    Oğlunun tedavi gördüğü hastaneden bir an olsun ayrılmayan baba Andrea Minguzzi de yaşananları anlattı. Andrea Minguzzi, "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış. Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş.

    Anneanne, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi. (Sabah)Anneanne, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi. (Sabah)

    Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Doktorlarımız iyi ilgileniyorlar. Doktorlara ve dualara emanetiz." dedi. Oğlunun bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini anlatan ünlü şef, "İtalya Büyükelçisi aynı gün ziyaretimize geldi. İtalyan polisi de bilgi aldı. Başkonsolos da sık sık arıyor." ifadelerini kullandı.

    İtalyan polisi ve Başkonsolos olayın takipçisi. (Sabah) İtalyan polisi ve Başkonsolos olayın takipçisi. (Sabah)

    DANİLO ZANNA'NIN YAKIN ARKADAŞI

    İtalyan Şef Danilo Zanna da ile de yakın arkadaş olan şef Andrea Minguzzi, 16 yıl boyunca Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalıştıktan sonra Malta'daki ABD Büyükelçiliği'nden teklif alınca bu ülkeye gitti. Aile, geçen yıl Malta'dan İstanbul'a dönme kararı alırken Andrea Minguzzi son olarak Zincirlikuyu'daki ünlü bir İtalyan restorantta Executive Şef olarak çalışmaya başladı.

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