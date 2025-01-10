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Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Rekabet Kurulu, ardı arkası kesilmeyen şikayetler üzerine menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili soruşturma başlattı. Ayşe Barım hakkında çıkan sektördeki 'tekelleştirme' tartışması ise sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Skandal iddiaların ardından ünlü isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Sektörde yaşanan skandalları ifşa eden ünlüler, yaşadıkları ve tanık oldukları olayları paylaştı. Peki hangi ünlü ne söyledi?

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 13:31 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 13:31
Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Rekabet Kurulu, dizi ve film sektörüyle bağlantılı 21 şirkete soruşturma başlattı. Bunun üzerine sinema ve dizi sektöründeki tekelleşme gündeme bomba gibi düştü.

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Yaşanan gelişmeler sanat dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Serenay Sarıkaya gibi isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın sanat dünyasında tekel oluşturduğu, sistem dışına itilen sanatçıların itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Sabah'ta yer alan habere göre; yıllardır bazı menajer ve menajerlik ajanslarının baskısı altında kalan, sektörden dışlanan, işini kaybedenler şahit oldukları skandalları açıkladı.

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

İşte menajerlik şirketleriyle ilgili korkunç iddialardan bazıları….

*DİJİTAL PLATFORMLARLA GİZLİ ANLAŞMALAR YAPILARAK KENDİ OYUNCULARINA İŞ BAĞLIYORLAR. KENDİLERİYLE ÇALIŞMAYAN YAPIM FİRMALARI VE OYUNCULARI SEKTÖRDEN DIŞLIYORLAR

*OYUNCULARA SİYASİ GÖRÜŞ DAYATMASI YAPILIYOR, BAZI BELEDİYELERLE ÇALIŞMASINA MÜSAADE EDİLMİYOR

*BAZI MENAJERLER, SANATÇILARINA SEÇİM DÖNEMLERİNDE TARAFLI PAYLAŞIM YAPMALARI İÇİN BASKI YAPIYOR

*İŞ ADAMLARINDAN, SEVGİLİLERİNİ PARLATMAK İÇİN RÜŞVET ALANLAR VAR

*OYUNCULARA, KENDİ MENAJERLİK ŞİRKETLERİYLE ÇALIŞMALARI İÇİN BASKI YAPIYORLAR. BUNU KABUL ETMEYENLER PİYASADAN SİLİNİYOR

*BAZI AJANS SAHİPLERİ, GENÇ OYUNCULARI İŞ ADAMLARINA PAZARLIYOR!

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

KAZAN KAYNAMAYA BAŞLADI

Ünlü isimlerden de açıklamalar peş peşe geldi. İşte Burcu Biricik'ten Ümit Erdim'e, Deniz Işın'dan Nedim Saban'a konuyla ilgili suskunluklarını bozan ünlü isimler...

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Ümit Erdim

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Burcu Biricik

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu da Burcu Biricik'in paylaşımını kendi sayfasında yayınladı.

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Deniz Işın

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Necmi Yapıcı

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Didem Uzel

Didem Uzel, "Sektör belirlenen yüz isim içinde dönüyor. Yok yani o yüz kişinin içine giremiyorum. Bu yüzden ınfluencerlık yapıyorum. Diğerleri ne yapıyor? Başka sektörde belki bir yere ortak oluyor, belki garsonluk bile yapıyor yazın bir yerde. Bu sektör benim bıraktığım gibi değil, çektim elimi ayağımı. Otuz senem çöpe gitti, yaktılar yani. Niye konuşmayayım ben? Ayıp yani bu yapılanlar" dedi.

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Nedim Saban

Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah ise "Hadi bakalım kolay gelsin" diyerek sektörde yaşanan skandalların ortaya çıkmaya başlayacağını ilan etti.