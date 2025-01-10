Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Rekabet Kurulu, dizi ve film sektörüyle bağlantılı 21 şirkete soruşturma başlattı. Bunun üzerine sinema ve dizi sektöründeki tekelleşme gündeme bomba gibi düştü.
Yaşanan gelişmeler sanat dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Serenay Sarıkaya gibi isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın sanat dünyasında tekel oluşturduğu, sistem dışına itilen sanatçıların itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; yıllardır bazı menajer ve menajerlik ajanslarının baskısı altında kalan, sektörden dışlanan, işini kaybedenler şahit oldukları skandalları açıkladı.
İşte menajerlik şirketleriyle ilgili korkunç iddialardan bazıları….
*DİJİTAL PLATFORMLARLA GİZLİ ANLAŞMALAR YAPILARAK KENDİ OYUNCULARINA İŞ BAĞLIYORLAR. KENDİLERİYLE ÇALIŞMAYAN YAPIM FİRMALARI VE OYUNCULARI SEKTÖRDEN DIŞLIYORLAR
*OYUNCULARA SİYASİ GÖRÜŞ DAYATMASI YAPILIYOR, BAZI BELEDİYELERLE ÇALIŞMASINA MÜSAADE EDİLMİYOR
*BAZI MENAJERLER, SANATÇILARINA SEÇİM DÖNEMLERİNDE TARAFLI PAYLAŞIM YAPMALARI İÇİN BASKI YAPIYOR
*İŞ ADAMLARINDAN, SEVGİLİLERİNİ PARLATMAK İÇİN RÜŞVET ALANLAR VAR
*OYUNCULARA, KENDİ MENAJERLİK ŞİRKETLERİYLE ÇALIŞMALARI İÇİN BASKI YAPIYORLAR. BUNU KABUL ETMEYENLER PİYASADAN SİLİNİYOR
*BAZI AJANS SAHİPLERİ, GENÇ OYUNCULARI İŞ ADAMLARINA PAZARLIYOR!
KAZAN KAYNAMAYA BAŞLADI
Ünlü isimlerden de açıklamalar peş peşe geldi. İşte Burcu Biricik'ten Ümit Erdim'e, Deniz Işın'dan Nedim Saban'a konuyla ilgili suskunluklarını bozan ünlü isimler...
Ümit Erdim
Burcu Biricik
Afra Saraçoğlu
Afra Saraçoğlu da Burcu Biricik'in paylaşımını kendi sayfasında yayınladı.
Deniz Işın
Necmi Yapıcı
Didem Uzel
Didem Uzel, "Sektör belirlenen yüz isim içinde dönüyor. Yok yani o yüz kişinin içine giremiyorum. Bu yüzden ınfluencerlık yapıyorum. Diğerleri ne yapıyor? Başka sektörde belki bir yere ortak oluyor, belki garsonluk bile yapıyor yazın bir yerde. Bu sektör benim bıraktığım gibi değil, çektim elimi ayağımı. Otuz senem çöpe gitti, yaktılar yani. Niye konuşmayayım ben? Ayıp yani bu yapılanlar" dedi.
Nedim Saban
Farah Zeynep Abdullah
Farah Zeynep Abdullah ise "Hadi bakalım kolay gelsin" diyerek sektörde yaşanan skandalların ortaya çıkmaya başlayacağını ilan etti.