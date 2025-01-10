Ayşe Barım tekeline hangi ünlü ne söyledi? Sektör ifşaları peş peşe geldi! Ümit Erdim, Deniz Işın, Burcu Biricik...

Didem Uzel

Didem Uzel, "Sektör belirlenen yüz isim içinde dönüyor. Yok yani o yüz kişinin içine giremiyorum. Bu yüzden ınfluencerlık yapıyorum. Diğerleri ne yapıyor? Başka sektörde belki bir yere ortak oluyor, belki garsonluk bile yapıyor yazın bir yerde. Bu sektör benim bıraktığım gibi değil, çektim elimi ayağımı. Otuz senem çöpe gitti, yaktılar yani. Niye konuşmayayım ben? Ayıp yani bu yapılanlar" dedi.