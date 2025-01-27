Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan kritik temas: Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

İki bakan, görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.