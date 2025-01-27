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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temas: Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 22:22 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 22:22
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan kritik temas: Yunan mevkidaşı ile görüştü

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    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    İki bakan, görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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