Grand Kartal Otel faciasında korkunç detaylar ortaya çıktı!

İddiaya göre aşçı Faysal Yaver ve 3 çalışan, sabah kahvaltısı hazırlamak için 03.21'de 4. kattaki mutfağı açtı. Pleyt ızgarasından sıçrayan kıvılcım, kızgın yağı yaktı. Ancak mutfak personel, ateşi suyla söndürmeye çalıştı.



Bu hata faciaya giden yolu açtı. Bir anda parlayan alevler davlumbazın bağlı olduğu bacadan çatıya doğru çıktı. Binayı sardı. Her yeri duman kapladı. 78 vatandaşımız can pazarının yaşandığı dehşette ne yazık ki kurtarılamadı.

"YANGIN TÜPÜ BİLE YOKTU"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınından kurtulan otelin aşçısı 26 yaşındaki Mustafa Serbest, yangın gecesi yaşadıklarını anlattı. Grand Kartal Otel'de 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini kaydeden Serbest, yangın gecesini unutamadığını dile getirdi.

BAĞIRIŞLAR VARDI

Serbest, odasının otelin ikinci katında olduğunu aktararak şunları söyledi, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu. Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için. Çıktık garaja doğru. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı. Ben 03.30'da çıktım dışarı" diye konuştu.



Serbest, dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu, insanların odaların camlarından yardım istediğini gördüğünü belirtti.

'ATLAYANA YATAK ATIYORDUK'

Mustafa Serbest, itfaiyenin yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığına şahit olduğunu kaydederek, "Bazılarını kurtarma şansımız oldu, bazılarını kurtaramadık. Onlar atlamadan önce altlarına yatak atıyorduk. Atlayanlara denk getirmeye çalışıyorduk" dedi.

YANGIN KAPISI YANDI

Serbest, şöyle devam etti: "Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Başka hiç görmedim. Sulama sistemi yoktu otelde. Yangın merdiveni vardı ama aslında orayı personel kullanıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi."

'ÖLMEDİĞİME PİŞMANIM...'

Serbest, "Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi?" dedi.

UTANMAZLAR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatını kaybeden 78 vatandaşa hakaret edenlerin yakalandığını açıkladı.Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. gözaltına alındı. Yerlikaya paylaşımında, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarıyla çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı" dedi.



BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Yangın nedeniyle gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

İç mimar A.B. ise serbest bırakıldı. Daha önce de Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı cezaevine gönderilmişti.