Kara kış beklerken bahar geldi! Sıcaklıklar 20 derece birden yükselecek! MGM 27 Ocak hava durumu raporu
Ocak ayının son haftasında Türkiye alışılmadık bir hava durumu ile karşı karşıya. Kış mevsiminin ortasında sıcaklıklar adeta bahar havasını andırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir bir artış bekleniyor. Peki 27 Ocak hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 06:36