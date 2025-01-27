Kara kış beklerken bahar geldi! Sıcaklıklar 20 derece birden yükselecek! MGM 27 Ocak hava durumu raporu

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve yer yer sis görülecek. Rüzgar batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.