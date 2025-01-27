Kadraj Galeri Kadraj İkon Kara kış beklerken bahar geldi! Sıcaklıklar 20 derece birden yükselecek! MGM 27 Ocak hava durumu raporu

Kara kış beklerken bahar geldi! Sıcaklıklar 20 derece birden yükselecek! MGM 27 Ocak hava durumu raporu

Ocak ayının son haftasında Türkiye alışılmadık bir hava durumu ile karşı karşıya. Kış mevsiminin ortasında sıcaklıklar adeta bahar havasını andırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir bir artış bekleniyor. Peki 27 Ocak hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 06:36
Kara kış beklerken bahar geldi! Sıcaklıklar 20 derece birden yükselecek! MGM 27 Ocak hava durumu raporu

Megakent İstanbul'da sıcaklıkların hafta ortasına kadar 3-4 derece artarak 16 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkarken, Akdeniz Bölgesi'nde ise termometrelerin 20-21 dereceyi göstereceği öngörülüyor.

Kara kış beklerken bahar geldi! Sıcaklıklar 20 derece birden yükselecek! MGM 27 Ocak hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. İşte bölgelerimize göre hava durumu detayları.

Kara kış beklerken bahar geldi! Sıcaklıklar 20 derece birden yükselecek! MGM 27 Ocak hava durumu raporu

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve yer yer sis görülecek. Rüzgar batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kara kış beklerken bahar geldi! Sıcaklıklar 20 derece birden yükselecek! MGM 27 Ocak hava durumu raporu

Çığ Tehlikesine Dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, çığ riski altındaki bölgelerde bulunan vatandaşların tedbirli olmasını ve gereksiz yere riskli alanlarda bulunmamasını öneriyor.

Kara kış beklerken bahar geldi! Sıcaklıklar 20 derece birden yükselecek! MGM 27 Ocak hava durumu raporu

Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 15°C, Parçalı ve az bulutlu