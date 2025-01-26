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Yolcu otobüsünü taciz eden sürücüler yakalandı

Bolu-Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsüne tacizde bulunan iki sürücü, Otoyol Jandarması tarafından tespit edilerek yakalandı. Toplam 24.886 TL trafik cezası kesilen sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada gündem olan olayla ilgili yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 13:52 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 13:52
Yolcu otobüsünü taciz eden sürücüler yakalandı

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    Bolu-Ankara Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsüne tacizde bulunan iki otomobil sürücüsü, Otoyol Jandarması'nın hızlı çalışmasıyla yakalandı.

    Kimlikleri M.S.A. ve S.A. olarak belirlenen sürücülere toplamda 24.886 TL trafik cezası kesildi. Bunun yanı sıra, şahıslar hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Sosyal medyada gündem olan videoya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Trafikteki can kayıplarımızı en aza indirmek için topyekün bir mücadele verirken; insanlıktan uzak bu tür tavır ve davranışlar asla kabul edilemez. Bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım'' ifadelerine yer verdi.

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