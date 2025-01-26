CHP'den Esenyurt'ta "ultra lüks" israf! Kemal Deniz Bozkurt yaptı Ahmet Özer kullandı... Artık yandaşa değil halka hizmet edecek

İMAMOĞLU DA TARİHİ KÖŞKÜ KENDİ KULLANIMINA TAHSİS ETMİŞTİ

Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan skandal olaya benzer bir durum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de gündeme gelmişti. CHP'li İmamoğlu'nun, Rumelihisarı'nda "Hisar Üstü Konağı" olarak bilinen yapıyı köşke çevirip kendi ailesi için kullandığı iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Dönemin AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun köşke 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığını iddia etmişti.

Meclis'te soru önergesi veren Coşgun Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması için şu soruları sormuştu:

"Hisar Üstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağın, başkanlık köşküne dönüştürülmek için bütün restorasyon ve renovasyona toplam 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığı doğru mudur? Toplamda söz konusu Boğaz'a nazır köşk için ne kadar masrafı yapılmıştır? Restorasyon ve renovasyon yapılması için ilgili koruma kurullarından ruhsat ve izin alınmış mıdır? Alınmışsa, bu ruhsatın tarih ve numarası nedir? Yüksek bedeller harcanarak ikamet amaçlı köşke çevrilen bu taşınmaz için, kamulaştırma amacı dışında kullanıldığı gerekçesi ile iade davası açılması halinde İBB başkanının buna karşı yaklaşımı ne olacaktır?"