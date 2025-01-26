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CHP'den Esenyurt'ta "ultra lüks" israf! Kemal Deniz Bozkurt yaptı Ahmet Özer kullandı... Artık yandaşa değil halka hizmet edecek

Esenyurt Belediyesi’nde, CHP’li eski Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un tartışmalı uygulamaları yeniden gündeme geldi. Bozkurt’un, öğrenciler için kullanılan etüt merkezini kapatarak, belediye bütçesinden milyonlarca lira harcayıp ultra lüks bir misafirhaneye dönüştürdüğü tespit edildi. Misafirhane, Başkan Vekili Can Aksoy'un kararıyla halkın hizmetine sunuldu. Öte yandan Lüks konaklama tesisini PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Ahmet Özer de misafirleri için kullanıyordu.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 14:23 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 15:23
CHP’den Esenyurt’ta ultra lüks israf! Kemal Deniz Bozkurt yaptı Ahmet Özer kullandı... Artık yandaşa değil halka hizmet edecek

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    Esenyurt Belediyesi'nde bu kez CHP'li eski Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un tartışma yaratan uygulamaları gündeme geldi. Bozkurt'un, AK Parti döneminde öğrenciler için etüt merkezi olarak kullanılan alanı özel konukları ve kendisi için misafirhaneye dönüştürdüğü ortaya çıktı.

    Göreve gelir gelmez öğrencilerin kullanımındaki alanı dönüştüren Bozkurt, içerisinde suit odalar, 13 oda ve bir restoran bulunan ultra lüks bir misafirhane inşa ettirdi. Saadetdere Termal Tesisi'nin üst katına yapılan bu misafirhane için belediye bütçesinden milyonlarca lira harcandığı belirtildi.

    TUTUKLU AHMET ÖZER DE AMACI DIŞINDA KULLANDI

    Lüks konaklama tesisi, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Ahmet Özer tarafından misafirleri için de kullanılıyordu. Ayrıca CHP'li belediye başkanlarının, vatandaşların fizik tedavi için kullandığı spor salonunu yenileyerek kendi kullanımına tahsis ettiği ortaya çıktı.

    HALKIN HİZMETİNE AÇILDI

    Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, göreve geldiği günden bu yana belediyedeki usulsüzlükleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara hız verdi. Aksoy, halkın bütçesiyle inşa edilen lüks misafirhaneyi ve spor salonunu vatandaşların kullanımına sundu.

    Aksoy, kısa süreli tadilat çalışmalarının ardından tesisin vatandaşlara konaklamalı olarak hizmet vereceğini söyledi.

    İMAMOĞLU DA TARİHİ KÖŞKÜ KENDİ KULLANIMINA TAHSİS ETMİŞTİ

    Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan skandal olaya benzer bir durum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de gündeme gelmişti. CHP'li İmamoğlu'nun, Rumelihisarı'nda "Hisar Üstü Konağı" olarak bilinen yapıyı köşke çevirip kendi ailesi için kullandığı iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Dönemin AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun köşke 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığını iddia etmişti.

    Meclis'te soru önergesi veren Coşgun Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması için şu soruları sormuştu:

    "Hisar Üstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağın, başkanlık köşküne dönüştürülmek için bütün restorasyon ve renovasyona toplam 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığı doğru mudur? Toplamda söz konusu Boğaz'a nazır köşk için ne kadar masrafı yapılmıştır? Restorasyon ve renovasyon yapılması için ilgili koruma kurullarından ruhsat ve izin alınmış mıdır? Alınmışsa, bu ruhsatın tarih ve numarası nedir? Yüksek bedeller harcanarak ikamet amaçlı köşke çevrilen bu taşınmaz için, kamulaştırma amacı dışında kullanıldığı gerekçesi ile iade davası açılması halinde İBB başkanının buna karşı yaklaşımı ne olacaktır?"

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