Bağdat çıkarmasının arka planı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Irak'a "PKK'yı terör örgütleri listesine dahil et" çağrısı

"PKK terör örgütü Irak'ın güvenliğini tehdit etmekte ve Irak'ın güvenliğini ihlal etmektedir" diyen Fidan , "PKK Türkiye'yi de Irak'ı da Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin refahı için teröre karşı ortak mücadele yürütmek zorundayız. Irak'tan ricamız PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamasıdır" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi (AA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi (AA)





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise şunları söyledi:

"Değerli kardeşim, mevkidaşım Fuad Hüseyin'e sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün de iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konuları detaylı şekilde ele alma imkanımız oldu."

"Öğleden sonra da sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı ile bir araya geleceğiz."

"Komşumuz ve kardeşimiz Irak ile oluşan ilişkilerimizde stratejik bir durumdan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette toplam 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştı."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında kalkınma projesine ilişkin iki ayrı mutabakat imzalanmıştı. Bu proje 'kazan-kazan' stratejisiyle bölgemiz için çok önemlidir. İnşallah somut sonuçları en kısa sürede görmeyi hedefliyoruz.

Türkiye ile Irak arasında ticaret hacmi 20 milyar dolara ulaşmıştır."



Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'taki ortak basın toplantısında "Kardeşim Hakan Fidan'a Bağdat'a hoş geldin diyoruz" dedi ve ekledi:

"Tabii ki ikili ilişkileri ele alıyoruz ve Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler iyi düzeyde, bu ilişkileri daha da geliştirmek için birçok temasımız oldu."

"Siyasi konular tabii ki başlıca konulardan biriydi. Bir tanesi de bugünkü toplantıda iki ülkenin çevresindeki gelişmeleri de ele almış olduk. Özellikle Suriye'deki gelişmeler. İki ülke arasında anlayış birliği var ve bu Suriye'de neler yapılacağıyla ilgili konulardı."

"Bugün güvenlik meselesini de ele aldık. DEAŞ konusunda ve sınırdaki güvenlik açısından yeni Suriye yönetimiyle de neler yapabileceğimizi ele aldık. Bölgedeki durumu da genel olarak değerlendirdi. Önümüzdeki toplantılarla ilgili koordinasyon konularını ele aldık. İki ülke arasında tabii ki görüşmeler olacaktır."