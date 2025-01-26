Katliam otelinin sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı: Suçu personele yıkmaya kalkıştı

Hürriyet'in haberine göre, Halit Ergül ifadesinde, "Otelde yangına karşı tüm önlemler alınmıştı. Denetimlerde herhangi bir eksik belirtilmedi" diyerek kendisini savundu.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı (Fotoğraf: İHA)

İHALEYİ ÇALIŞANLARINA YIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, faciaya neden olan ihmallerin detaylı bir şekilde araştırıldığı bildirildi.

AŞÇIBAŞI: Mutfaktaki elektrikli eşyalar aşçıbaşının kontrolünde. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır.

MUTFAK PERSONELİ: Gece, Grand Kartal Otel'in mutfağında 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir.

ELEKTRİKÇİ: Ben, elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur. Her departmanın kendi şefi vardır.

GÜVENLİKÇİLER: Özel Öz Köroğlu Güvenlik şirketi ile bundan 5-6 yıl önce denetim için anlaşmıştık. Bu şirket daha çok güvenlik (bekçilik) denetimi yapmaktaydı. Bu şirketten güvenlik hizmeti alıyorduk. Bir de kendi özel güvenlik birimimiz var. Bunlar 24 saat otelin içinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlık ile ilgili bir problem olduğunda ilgili birime bilgi verirler.

DANIŞMANLIK ŞİRKETİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetki verdiği FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket de en geç iki yılda bir gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Otellerin denetimlerinden sonra eksiklik, bir sorun varsa bize sunuluyordu. Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. Otel, 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. İtfaiyenin bize bir denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir.