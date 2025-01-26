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Katliam otelinin sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Suçu personele yıkmaya kalkıştı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül ve 14 kişi tutuklandı. Ergül, ifadesinde tüm önlemlerin alındığını savunarak, 'Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştı. Yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik işaret edilmedi' şeklinde savunma yaparak tüm suçlamaları otel personeline yıkmaya kalkıştı.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 12:31
Katliam otelinin sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı: Suçu personele yıkmaya kalkıştı

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    Bolu'da meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli faciasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Otelin sahibi Halit Ergül ve 14 kişi tutuklandı. Ergül'ün ifadesinde suçlamaları reddederek sorumluluğu başkalarına yüklediği öğrenildi.

    Hürriyet'in haberine göre, Halit Ergül ifadesinde, "Otelde yangına karşı tüm önlemler alınmıştı. Denetimlerde herhangi bir eksik belirtilmedi" diyerek kendisini savundu.

    Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı (Fotoğraf: İHA)Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı (Fotoğraf: İHA)

    İHALEYİ ÇALIŞANLARINA YIKTI

    Olayla ilgili soruşturma sürerken, faciaya neden olan ihmallerin detaylı bir şekilde araştırıldığı bildirildi.

    AŞÇIBAŞI: Mutfaktaki elektrikli eşyalar aşçıbaşının kontrolünde. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır.

    MUTFAK PERSONELİ: Gece, Grand Kartal Otel'in mutfağında 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir.

    ELEKTRİKÇİ: Ben, elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur. Her departmanın kendi şefi vardır.

    GÜVENLİKÇİLER: Özel Öz Köroğlu Güvenlik şirketi ile bundan 5-6 yıl önce denetim için anlaşmıştık. Bu şirket daha çok güvenlik (bekçilik) denetimi yapmaktaydı. Bu şirketten güvenlik hizmeti alıyorduk. Bir de kendi özel güvenlik birimimiz var. Bunlar 24 saat otelin içinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlık ile ilgili bir problem olduğunda ilgili birime bilgi verirler.

    DANIŞMANLIK ŞİRKETİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetki verdiği FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket de en geç iki yılda bir gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Otellerin denetimlerinden sonra eksiklik, bir sorun varsa bize sunuluyordu. Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. Otel, 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. İtfaiyenin bize bir denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir.

    Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    "YAĞMURLAMA ZORUNLU DEĞİLDİ"

    Ergül, hâkimlik sorgusunda da özetle şunları söyledi:

    "Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır. Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel, 1998 yılında inşaa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi."

    YANGIN ALARMI YANGINDA HASAR ALDI

    "Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelin yanında bulunan 70 metrekare alan için bir rapor talebi olmuş, bizim otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair benim bir bilgim yoktur. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım. 2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesi'nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonrada İl Özel İdaresi'nden açılış belgesi aldık."

    2 YILDA BİR TATBİKAT YAPARDIK

    "Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur."

    Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı (Fotoğraf: AA)Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı (Fotoğraf: AA)

    ELEKTRİKÇİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Tutuklanan zanlılardan otelin elektrikçisi Hüseyin Özer, yetkili olmadığı için sadece verilen görevleri yerine getirdiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

    İşte Halit Özer'in ifadesi:

    "Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışarıdan taşeron firma üstlenmektedir. Hangi firmanın üstlendiğini bilmiyorum. Bunu ancak otel yetkilileri bilir. Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm T.P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm."

    AYLIK GELİRİ PES DEDİRTTİ

    Grand Kartal Oteli yangınıyla ilgili "Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma" suçlamasıyla Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan otel sahibi Halit Ergül, savcılığa verdiği ifadesinde aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu beyan etti.

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