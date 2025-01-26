Hakurk, Gara ve Metina’ya operasyon! 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK için mutlak son yaklaşıyor... Örgüt ya silah bırakacaklar ya da silahlarıyla birlikte gömülecek. Üçüncü bir alternatif yok.



Bu bağlamda Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara ve Metina bölgelerine operasyon düzenlendi.





Milli Savunma Bakanlığı'nın "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz!" paylaşımıyla duyurduğu operasyonda 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.