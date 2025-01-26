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Hakurk, Gara ve Metina'ya operasyon! 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 11:30 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 11:42
Hakurk, Gara ve Metina’ya operasyon! 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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    Terör örgütü PKK için mutlak son yaklaşıyor... Örgüt ya silah bırakacaklar ya da silahlarıyla birlikte gömülecek. Üçüncü bir alternatif yok.

    Bu bağlamda Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara ve Metina bölgelerine operasyon düzenlendi.

    Gara ve Metina'ya operasyon!



    Milli Savunma Bakanlığı'nın "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz!" paylaşımıyla duyurduğu operasyonda 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz!

    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

    13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

    Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.

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