Yeniden ortaya çıktı: Adalar'da müsilaj kabusu! "Balıkçıların ağlarına takılıyor"

Marmara Denizi'nde yer alan Adalar ilçesinde ʺdeniz salyasıʺ olarak da bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı (AA).

"ÖZELLİKLE YAZIN TURİZM İÇİN CİDDİ BİR TEHLİKE"

Cemil Yıldız ise müsilajın insan kaynaklı kirlilikten dolayı oluştuğunu belirterek, "Denizi çok pisletiyoruz. Müsilaj, özellikle yazın turizm için ciddi bir tehlike. İnşallah sezon sonuna kadar gider, millet burada rahat nefes alır." diye konuştu.

Adada 53 yıldır yaşayan Kemal Çağlayan ise müsilajın temizlenmesinin ardından yeniden ortaya çıktığını söyledi. Çağlayan, bu nedenle balık yemeye çekindiğini anlattı.

"DENİZE DE GİREMEZSİNİZ"

Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan da "Balıkçı arkadaşlar müsilajın ağlara takıldığını anlatıyorlardı. Ben Heybeliadalıyım. Adanın iskelesi de olduğu gibi müsilaj. Üç sene önce vardı, bitti derken yeniden başladı. Müsilaj pislikten, kirlilikten başladı. Bu iyi bir şey değil. Çünkü balıklar ve canlılar ölüyor. Denize de giremezsiniz." ifadelerini kullandı.