233 bin yasa dışı siteye erişim engellendi: Yüzde 56’sı ABD kaynaklı çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl, yasa dışı faaliyet gösteren 233 bin internet sitesinin erişime kapatılması için çalışmalar yürütüldü. Konuya ilişkin açıklama, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Milli Piyango İdaresi (MPİ) yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.
Yasa dışı faaliyet gösteren 233 bin sitenin yüzde 56'sının ABD kaynaklı çıktı. (Fotoğraf: AA)
YASADIŞI SİTELERİN KAYNAĞI ABD ÇIKTI
MPİ, ilgili mevzuat çerçevesinde izleme ve denetim görevini yerine getirerek yasa dışı bahis ve kumar sitelerini, bu platformlara reklam veya yönlendirme yapan site ve hesapları tespit ediyor ve gerekli yasal işlemleri başlatıyor.
2023 yılında 168 bin 30, 2024 yılında ise 233 bin internet sitesi için erişimin engellenmesi talebiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ihbarda bulunuldu. MPİ'nin çalışmalarıyla bu sitelere erişimin engellenmesi sağlandı.
İdarece 2024 yılında erişimin engellenmesi sağlanan ve 95 farklı ülkeden yayın yaptığı tespit edilen 233 bin yasa dışı sitenin yüzde 56'sının ABD, yüzde 17'sinin Ermenistan, yüzde 6'sının Hollanda menşeili olduğu tespit edildi.
Ayrıca, suç konusu yayın ve faaliyetlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere 2024 sonu itibarıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar oynattığı gerekçesiyle erişimin engellenmesi sağlanan 375 bin 367 internet sitesi ile 6 bin 731 tekil alan adı için geçen yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunuldu.
Bu internet siteleri, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarında değerlendirilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına da bildirildi. Konuya ilişkin soruşturmalar devam ederken, adli süreç yakından takip ediliyor.
Yasa dışı faaliyet gösteren 233 bin sitenin yüzde 56'sının ABD kaynaklı çıktı. (Fotoğraf: AA)
İZİNSİZ ÇEKİLİŞLERE KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Milli Piyango İdaresi (MPİ), fiziki veya sanal ortamda izinsiz düzenlenen çekilişlere karşı idari ve adli tedbirler almaya devam ediyor.
2024 yılında, izinsiz düzenlenen 286 çekiliş ve uygulama için yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Bu süreçte, ilgili kişi, işletme veya hesap sahipleri hakkında yasal işlem talep edildi.
Ayrıca, fiziki ortamda gerçekleştirilen bazı izinsiz çekilişlerle ilgili olarak mülki idare amirliklerine bildirim yapıldı. Bu bildirimler sonucunda, ruhsat iptali de dahil olmak üzere çeşitli idari yaptırımlar uygulandı. MPİ, bu tür faaliyetlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Yasa dışı faaliyet gösteren 233 bin sitenin yüzde 56'sının ABD kaynaklı çıktı. (Fotoğraf: AA)
KAYIT DIŞI EKONOMİK FAALİYETLERİ VE MALİ SUÇLARI ÖNLEMEYE KARARLIYIZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin önemine işaret ederek, "Vergi kaybına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye kararlıyız. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişleri önlemek için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf: AA)
"3 YILDAN 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI VAR"
Özellikle sosyal medya üzerinden düzenlenen izinsiz çekilişlere yönelik uyarıda bulunan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için hatırlatmak isterim ki İdareden izin almadan piyango veya çekiliş düzenlemek 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile adli para cezası gerektiren bir suçtur. Buna göre, bedelli ya da bedelsiz her türlü eşya piyangosu veya çekiliş düzenlenmesi için izin alınması zorunludur. Aksi halde ilgili mevzuatta öngörülen idari, mali veya cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir."
Bakan Şimşek, suç niteliği taşıyan yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekiliş gibi faaliyetleriyle mücadelelerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini kaydetti.