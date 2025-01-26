233 bin yasa dışı siteye erişim engellendi: Yüzde 56’sı ABD kaynaklı çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Milli Piyango İdaresi (MPİ) yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl, yasa dışı faaliyet gösteren 233 bin internet sitesinin erişime kapatılması için çalışmalar yürütüldü. Konuya ilişkin açıklama, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi ( MPİ ) Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Yasa dışı faaliyet gösteren 233 bin sitenin yüzde 56'sının ABD kaynaklı çıktı. (Fotoğraf: AA)

YASADIŞI SİTELERİN KAYNAĞI ABD ÇIKTI

MPİ, ilgili mevzuat çerçevesinde izleme ve denetim görevini yerine getirerek yasa dışı bahis ve kumar sitelerini, bu platformlara reklam veya yönlendirme yapan site ve hesapları tespit ediyor ve gerekli yasal işlemleri başlatıyor.

2023 yılında 168 bin 30, 2024 yılında ise 233 bin internet sitesi için erişimin engellenmesi talebiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ihbarda bulunuldu. MPİ'nin çalışmalarıyla bu sitelere erişimin engellenmesi sağlandı.

İdarece 2024 yılında erişimin engellenmesi sağlanan ve 95 farklı ülkeden yayın yaptığı tespit edilen 233 bin yasa dışı sitenin yüzde 56'sının ABD, yüzde 17'sinin Ermenistan, yüzde 6'sının Hollanda menşeili olduğu tespit edildi.

Ayrıca, suç konusu yayın ve faaliyetlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere 2024 sonu itibarıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar oynattığı gerekçesiyle erişimin engellenmesi sağlanan 375 bin 367 internet sitesi ile 6 bin 731 tekil alan adı için geçen yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunuldu.

Bu internet siteleri, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarında değerlendirilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına da bildirildi. Konuya ilişkin soruşturmalar devam ederken, adli süreç yakından takip ediliyor.