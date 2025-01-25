MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.