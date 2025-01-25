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MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 12:27
MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

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    Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama. MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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