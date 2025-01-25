MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.