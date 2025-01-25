Narin Güran cinayeti davasında mahkeme başkanına tehdit mesajı!

Narin Güran cinayeti davasının karar duruşmasında verilen arada mahkeme başkanına tehdit mesajı gönderildiği iddia edildi.

Duruşma görülürken mahkeme başkanı Ramazan Dündar'ın annesine bir mesaj gönderildiği ve atan kişinin Dündar'ın babası sanarak yolladığı mesajda, "Bey amca siz Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın babasısınız değil mi? Enes hakkında tahliye kararı versin, Nevzat Bahtiyar hakkında ceza versin. Eğer Nevzat'a ceza vermezse, Bahtiyarlardan birini vururuz" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.