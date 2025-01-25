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Malatya Valiliği barınma iddialarını yalanladı: Ailecek taksici çıktılar

Başkan Erdoğan’ın Malatya ziyareti sırasında barınma talebinde bulunan A.K.’nin, deprem sonrası prefabrik bir evde ailesiyle yaşadığı ve karı koca ticari taksi işlettiği ortaya çıktı. Vali Seddar Yavuz ise yaptığı açıklamada "Devletimizin tüm imkanları depremzede kardeşlerimize seferber edilmişken ve asrın inşasını gerçekleştirirken eksik ve yanlış bilgi ile yapılan paylaşımlardan üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 16:31
Malatya Valiliği barınma iddialarını yalanladı: Ailecek taksici çıktılar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak 2025 tarihinde Malatya ziyareti sırasında, Özal Mahallesi'nde A.K. isimli bir vatandaşın "Kalacak yerim yok, çadırda kalıyorum" şeklindeki iddiaları üzerine Malatya Valiliği bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, A.K.'nin ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin 6 Şubat depremi sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında "az hasarlı" olarak belirlendiği ifade edildi. Vatandaşın, bu nedenle Bindal Mahallesi'nde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

    Depremzedeyim, evim yok diye Başkan Erdoğan'a seslenen şahısın ticari taksi sahibi olduğu ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)Depremzedeyim, evim yok diye Başkan Erdoğan'a seslenen şahısın ticari taksi sahibi olduğu ortaya çıktı (Ekran görüntüsü)

    KARI-KOCA TAKSİ TAKSİCİ ÇIKTI

    Açıklamada ayrıca, A.K.'nin eşinin kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınma konusunda herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı vurgulandı. Valilik, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapıldığını ifade etti.

    Vali Seddar Yavuz depremzede iddialarını yalanladı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)Vali Seddar Yavuz depremzede iddialarını yalanladı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)

    VALİ SEDDAR YAVUZ YALANLARI SOSYAL MEDYADAN ÇÜRÜTTÜ

    Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimizin tüm imkanları depremzede kardeşlerimize seferber edilmişken ve asrın inşasını gerçekleştirirken eksik ve yanlış bilgi ile yapılan paylaşımlardan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek için bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı.

    Malatya Valiliği depremzede iddialarını yalanladı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)Malatya Valiliği depremzede iddialarını yalanladı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)

    Valilik tarafından yapılan açıklamada ise konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

    Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler nedeniyle Valiliğimizce yapılan incelemelerde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak 2025 tarihinde ilimizi ziyaret programları kapsamında Özal Mahallesinde A.K. adlı bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını dile getirdiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda; vatandaşımızın ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin, 6 Şubat depremi sonucunda "az hasarlı" olması nedeniyle Bindal Mahallesinde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla ikamet ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu vatandaşımızın eşinin de kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

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