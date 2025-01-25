SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

KDP lideri Mesud Barzani: PKK’nın Suriye’deki varlığı büyük bir sorun

KDP lideri Mesud Barzani, PKK’nın Suriye Kürtleri üzerindeki etkisini eleştirerek, “PKK'nın Suriye Kürtlerini bırakmasının zamanı gelmiştir. PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur.” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 15:30
KDP lideri Mesud Barzani: PKK’nın Suriye’deki varlığı büyük bir sorun

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    KDP lideri Mesud Barzani, Erbil merkezli Şems TV'ye verdiği röportajda Suriye'deki gelişmeler ve terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Suriye'deki Esed rejiminin yıkılmasına ilişkin konuşan Barzani, rejimin düşüş emarelerinin görüldüğünü ancak bu kadar erken çökmesinin beklenmediğini ifade etti. Barzani, "Esasında rejim 2011'de çöküyordu fakat İran, Rusya ve Lübnan Hizbullahı onu ayakta tuttu." değerlendirmesinde bulundu.

    Barzani, "Şu ana kadar Suriye yöneticilerinden duyulan şeyler çok iyi fakat uygulamasının da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Suriye'deki yeni yönetimin Kürt gerçekliğini anlamasını bekliyoruz. Kürtler de bu ülkede barışçıl yollar ve diyalogla haklarını almaya çalışmalı ve sorunlarını çözmelidir." diye konuştu.

    KDP lideri Mesud Barzani PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur (Fotoğraf: AA)KDP lideri Mesud Barzani PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur (Fotoğraf: AA)

    PKK'NIN SURİYE KÜRTLERİNİ BIRAKMASININ ZAMANI GELDİ

    "PKK'nın Suriye Kürtlerini bırakmasının zamanı gelmiştir. PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur." diyen Barzani, Kamışlı'ya uygun zaman ve fırsatta gitmek istediğini dile getirdi.

    KDP lideri Mesud Barzani (Fotoğraf: AA)KDP lideri Mesud Barzani (Fotoğraf: AA)

    YENİ KABİNE 2 AY İÇİNDE KURULACAK

    KDP lideri Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümetin kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barzani, hükümet sürecinde kimseye karşı bir vetolarının olmadığını belirterek, yeni kabinenin iki ay içinde kurulabileceğini ve sürecin Irak seçimlerine kadar uzamayacağını ifade etti.

    Başkan Erdoğan ve KDP lideri Mesud Barzani (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan ve KDP lideri Mesud Barzani (Fotoğraf: AA)

    BARZANİ'DEN KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ERDOĞAN VURGUSU

    IKBY ile Türkiye ilişkilerin iyi olduğu ve bunun bölgede barışın gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu vurgulayan Barzani, "Biz resmi toplantılarda her zaman Kürtler ve Türkler arasında kardeşliği vurguladık. Bu Türkiye'de yeni bir dildir ve böyle bir dil daha önce hiç kabul görmemişti. İlk kez 2009'da (Başkan) Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'de Kürt sorununu çözmek istediklerini duydum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani' (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani' (Fotoğraf: AA)

    ANKARA'DAKİ "TERÖRÜ BİTİRME" MASASI

    KDP lideri Mesud Barzani'nin, PKK'nın Suriye'deki varlığını "büyük bir sorun" olarak nitelendiren açıklamaları, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da düzenlenen "Suriye ve PKK" konulu toplantıda da ele alınmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirmişti.

    Toplantıda, Başkan Erdoğan'ın "PKK ya silah bırakır ya da yok olur" mesajı bir kez daha yinelenirken, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını vurguladığı ifade edilmişti.

    Öte yandan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de daha önce yaptığı bir açıklamalarında, "Türkiye PKK'ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK, Kürtlük iddiasında bulunuyorsa silah bırakmalı." mesajını verirken IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise, "PKK çözüm istiyorsa eylemlerini terk etmeli ve barış sürecini sabote edenlere fırsat verilmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan hedef 2028 mesajı: Yüzde 50’nin çok çok üzeri inşallah | Terör bariyeri yıkılacak
    Bolu’dan sonra Antalya! CHP’li Muhittin Böcek itfaiyeyi yeğeni Cemil Böcek’e bağladı!
    Konya Selçuklu’da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı | Acı haber geldi | 4 gözaltı
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı arttı
    İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…
    Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! 120 metrelik tünel ilk kez görüntülendi! 78 can Halit Ergül’ün para hırsına mı kurban gitti?
    CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası! Hamas İsrailli rehineleri Kızılhaç’a teslim etti
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun
    Astsubay Ufuk Akıncı’nın intikamı alındı! O teröristler böyle vuruldu
    Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel arasında neler oldu? Eksiklik neden örtbas edildi? Tanju Özcan’dan itiraf gibi açıklama
    Fenerbahçe’den 3. bomba! Talisca’dan önce gelecek
    Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar’ın bu görüntüleri ilk kez yayımlandı! Aksa Tufanı Operasyonu’na işte böyle imza attı
    Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar’ın ölümünde 2 isim için hapis istendi!
    Konya’daki Taşoluk Apartmanının çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı | Neden çöktü?
    Bolu’daki yangın faciasında skandal iddia: Otel 40 çalışanını işten kovdu