KDP lideri Mesud Barzani: PKK’nın Suriye’deki varlığı büyük bir sorun

Başkan Erdoğan ve KDP lideri Mesud Barzani (Fotoğraf: AA)
BARZANİ'DEN KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ERDOĞAN VURGUSU
IKBY ile Türkiye ilişkilerin iyi olduğu ve bunun bölgede barışın gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu vurgulayan Barzani, "Biz resmi toplantılarda her zaman Kürtler ve Türkler arasında kardeşliği vurguladık. Bu Türkiye'de yeni bir dildir ve böyle bir dil daha önce hiç kabul görmemişti. İlk kez 2009'da (Başkan) Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'de Kürt sorununu çözmek istediklerini duydum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani' (Fotoğraf: AA)
ANKARA'DAKİ "TERÖRÜ BİTİRME" MASASI
KDP lideri Mesud Barzani'nin, PKK'nın Suriye'deki varlığını "büyük bir sorun" olarak nitelendiren açıklamaları, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da düzenlenen "Suriye ve PKK" konulu toplantıda da ele alınmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirmişti.
Toplantıda, Başkan Erdoğan'ın "PKK ya silah bırakır ya da yok olur" mesajı bir kez daha yinelenirken, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını vurguladığı ifade edilmişti.
Öte yandan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de daha önce yaptığı bir açıklamalarında, "Türkiye PKK'ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK, Kürtlük iddiasında bulunuyorsa silah bırakmalı." mesajını verirken IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise, "PKK çözüm istiyorsa eylemlerini terk etmeli ve barış sürecini sabote edenlere fırsat verilmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.