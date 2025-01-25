KDP lideri Mesud Barzani: PKK’nın Suriye’deki varlığı büyük bir sorun

KDP lideri Mesud Barzani, Erbil merkezli Şems TV'ye verdiği röportajda Suriye'deki gelişmeler ve terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Suriye'deki Esed rejiminin yıkılmasına ilişkin konuşan Barzani, rejimin düşüş emarelerinin görüldüğünü ancak bu kadar erken çökmesinin beklenmediğini ifade etti. Barzani, "Esasında rejim 2011'de çöküyordu fakat İran, Rusya ve Lübnan Hizbullahı onu ayakta tuttu." değerlendirmesinde bulundu.

Barzani, "Şu ana kadar Suriye yöneticilerinden duyulan şeyler çok iyi fakat uygulamasının da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Suriye'deki yeni yönetimin Kürt gerçekliğini anlamasını bekliyoruz. Kürtler de bu ülkede barışçıl yollar ve diyalogla haklarını almaya çalışmalı ve sorunlarını çözmelidir." diye konuştu.