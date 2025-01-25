Bakan Fidan’dan Irak’a stratejik ziyaret: PKK ile mücadele masada

Fidan'ın, Türkiye'nin, Irak'ta güçlükle sağlanan istikrar ve güvenlik ortamının korunmasının bölge için kritik önemde olduğu görüşünü yinelemesi ve bu çerçevede, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun ve Suriye'deki gelişmelerin Irak üzerindeki olası olumsuz etkilerini önlemek için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani liderliğindeki hükümetin çabalarını desteklediklerini belirtmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Irak'la ilişkilerini olumlu bir gündem ve kurumsal bir çerçevede ilerletme kararlılığını dile getirmesi bekleniyor. Ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan 2024'te gerçekleştirdiği tarihi Irak ziyareti sonrasında oluşturulan işbirliği mekanizmalarının etkin bir şekilde çalıştırılmasına yönelik Türkiye'nin iradesini vurgulayacağı ifade ediliyor.

Bakan Fidan'ın bu ziyareti kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli konuların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde, Bakan Fidan'ın, Irak ve Suriye'deki yeni yönetimler arasında yapıcı bir diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesinin, hem iki ülkenin hem de bölgenin çıkarlarına hizmet edeceğini vurgulaması bekleniyor. Bu doğrultuda, Türkiye'nin tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunduğu mesajını ileteceği ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin (Fotoğraf: AA)

PKK İLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

Fidan'ın ayrıca, Irak'la güvenlik ve terörle mücadele alanında geliştirilen anlayış birliğinden ve Irak hükümetinin PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmesinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi öngörülüyor. Türkiye'nin, PKK'nın Irak tarafından resmen terör örgütü ilan edilmesi ve topraklarından tamamen tasfiye edilmesi konusundaki nihai beklentisini bir kez daha vurgulaması da planlanıyor.

Görüşmelerde, Bakan Fidan'ın, PKK'nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak bir tehdit oluşturduğunu ve bu terör örgütünün meşruiyet kazanma çabalarına karşı bölge ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin stratejik önem verdiği ve doğal ortağı olduğu Kalkınma Yolu Projesi'ne olan desteğini bir kez daha teyit ederek, projeye hız kazandırılması için atılması gereken adımları Iraklı yetkililerle istişare edeceği ifade ediliyor.

Türkiye'nin en önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olan Irak'la bu alandaki ilişkilerin daha da ileri taşınması gerektiğini belirtecek olan Fidan'ın, ikili ticaretin önündeki yapay engellerin kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin beklentisini dile getirmesi de planlanıyor.

Bakan Fidan'ın, Irak ve Türkiye arasında güçlü bir beşeri köprü oluşturan Türkmenlerin güvenliği, huzuru ve refahına verilen önemi bir kez daha vurgulaması, özellikle Kerkük'te Türkmenlerin siyasi temsil ve güvenlik alanındaki beklenti ve endişelerinin giderilmesinin önemini kayda geçirmesi bekleniyor.