SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Bolu yangınına ilişkin flaş açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya'da çıkan ve 78 kişini hayatını kaybettiği yangınla ilgili katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Ersoy, İtfaiye Yeterlilik Belgesi'ni sadece itfaiyelerin verdiğini ifade etti. Ersoy, "İtfaiyeler dışında hiçbir kurum Yangın Yeterlilik Belgesi veremez." dedi. Bolu Belediyesi'nin tespit ettiği eksikleri bildirmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Ana binanın riskli olduğunu biliyorsunuz. O binayla iç içe olan binaya uygunluk belgesi veriyorsunuz. Bu da hatalı." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 20:11 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 20:33
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Bolu yangınına ilişkin flaş açıklamalar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bolu Kartalkaya'daki 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. (Ekran görüntüsü)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. (Ekran görüntüsü)


    Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulunuyor.

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

    Faciada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabahleyin İçişleri Bakanımızla birlikte olay yerine gittik ve olay yerini incelemelerde bulunduk. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladı ve basın toplantısı yaptık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey, basına açıklama yaptıktan sonra ben de açıklama yapma durumunda bulundum. Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçte kanal kanal dolaşmak istemedim. Aslında birkaç gün daha bekleyecektim ancak yayına çıkıp süreçle ilgili bilgi vermek istedim.

    TURİZM BÖLGELERİNDE YETKİ KİMDE?

    Kartalkaya'da turizm merkezlerinde iki yetkili var, İmar yetkisi ve otellerin belgelendirme süreci. Alan sınırlarından da İl Özel İdare yetkili. 2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı, bir de Bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021'den itibaren dedik ki biz, "turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın" Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alıyor.

    Güvenilir Turizm belgesinden söz ediliyor. Bizim COVID zamanı geliştirdiğimiz bir sertifikasyondu. Sağlık ve hijyen açısından yapılmış bir sertifikaydı. Yani konunun yangın güvenliği ile bir ilgisi yok. İş yeri açmak için gerekli belgeleri almak zorundasınız. Kartalkaya'daki il özel idareye başvuruyor. Burada 5. madde itfaiye raporu. İtfaiye müdürlüğünden alacaksınız diyor.

    Burada yetkili kurum sadece yetkililerdir. İlçe belediyesinde yeterlilik yoksa, il belediyesi. Kartalkaya'da iş yeri açmak belgesi için yangın belgesini Bolu Belediyesi veriyor. Bolu il sınırlarında olduğunuz için başka şehirden alamazsınız. İl sınırları içinde bağlı olduğunu itfaiye olmak zorunda. İş yeri açma ruhsatını takip eden kurum İl Özel İdaresi. Bunların uygunluklarına bakılıyor, uygunsa ruhsat veriyor.

    Bize geldiğinde kontrolör yolluyoruz işletmeye. Biz kontrollerde turizmle ilgili kriterlere bakıyoruz. Biz iş yeri açma raporunu görünce "tamam" diyoruz. Biz işletmenin niteliklerine bakıyoruz. 2022'de süreç bize geçti, 2022'ye kadar 40 yıllık bir süreçte bakanlık 100 tesis kapatmış. 40 yılda 100 küsür tesis kapatıldı, 2022 sonra 4380 tesis kapattırıldı.

    İTFAİYE DIŞINDA KİMSE BU BELGEYİ VEREMEZ

    Yangın yeterlilik denetleme yetkisi sadece itfaiyelerde. İtfaiyeler dışında hiçbir kurum Yangın Yeterlilik Belgesi veremez. Yangın yeterlilik belgesi gerekiyorsa mutlaka kendi itfaiyesinden alması gerekiyor. Mücavir alanın dışında olsa bile itfaiyeden alması gerekir.

    Bolu Belediyesi itfaiyesi raporunda 8 ana kusur çıkmış. Böyle bir eksiklik çıktıktan sonra geri çekme gibi bir şey olamaz. İtfaiyenin, İl Özel İdaresi ve İl Turizm Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi gerekiyor. Bununla ilgili maddeler de var.

    Grand Kartal'ın krokisi (Ekran görüntüsü)Grand Kartal'ın krokisi (Ekran görüntüsü)

    BOLU BELEDİYESİ'NİN HATASI: KROKİYİ GÖSTERDİ

    Ana binanın riskli olduğunu biliyorsunuz. O binayla iç içe olan binaya uygunluk belgesi veriyorsunuz. Bu da hatalı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Otel sahibi tutuklandı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Anadolu Ajansı
    Adalet Bakanı Tunç’tan CHP’li Özgür Özel’e korsan rapor tepkisi: Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır
    Kartalkaya’da felaket gecesi: Çarşaflarla hayata tutundular
    Başkan Erdoğan Malatya’da 201 bininci deprem konutunu teslim etti: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz
    Süper zenginlere ultra lüks kıyamet sığınağı! En ucuzunu ancak bir CEO alabilir
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun
    Bolu’daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor
    CHP’de olay öneri... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan sonra bu kez Özgür Özel!
    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti
    CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası cumartesi! Hamas ve İsrail’den liste bekleniyor
    Özgür Suriye özgür ticaret! Bakanlık yeni yol haritasını paylaştı: Neler değişti?
    Narin davasında gerekçeli karar açıklandı! Aile boyu cinayet! O detay dehşete düşürdü: Bu gerçekten vahşet