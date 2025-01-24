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Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ile yaraları sardı

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8’lik depremin üzerinden tam 5 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Depremin 5. yılında açıklama yapan Bakan Kurum, “Depremin ardından biz Elazığlı kardeşlerimizle el ele verdik, acımızı ekmeğimizi paylaştık. Öyle bir dayanışma içindeydik ki hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık. Asrın felaketinden Elazığ az hasarla çıktıysa 24 Ocak’taki deprem sonrası yapılanlar sayesinde” dedi. Elazığ depreminde 112 görevlisiyle konuşması sonrası çocukları ve komşularıyla birlikte enkazdan çıkarılan Azize Çelik de TOKİ konutlarında güvenle oturan aileler arasında. Enkazdan çıkarılan ailenin büyük oğlu Muhammed Faruk ise üniversiteyi bitirdi ve TOKİ’de göreve başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:21
Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ile yaraları sardı

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    24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti. Depremde 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Takvim.com.tr)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Takvim.com.tr)

    Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla hasar tespit çalışmaları 21 günde tamamlandı ve sağlam konutların inşası başladı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Takvim.com.tr)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Takvim.com.tr)

    Elazığ'a 21 bin 303 konut, bin 100 iş yeri ve 3 bin 575 köy evi olmak üzere depreme dayanıklı 25 bin 978 konut/iş yeri inşa edildi. Elazığ depreminden etkilenen Malatya'da da 4 bin 426 konut, 204 iş yeri ve bin 855 köy evi olmak üzere 6 bin 485 konut/iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

    Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)

    "ELAZIĞ'IN KARA MURAT'I OLMAKTAN HEP GURUR DUYDUM"
    Sivrice depreminin ardından Elazığ ve Malatya'da 32 bin 463 konut ve iş yerinin inşa edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elazığlılar beni 'Kara Murat' olarak çağırırlar. Elazığ'ın Kara Murat'ı olmaktan hep gurur duydum. Depremin ardından biz Elazığlı kardeşlerimizle el ele verdik, acımızı ekmeğimizi paylaştık. Öyle bir dayanışma içindeydik ki hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık. Asrın felaketinden Elazığ az hasarla çıktıysa 24 Ocak'taki deprem sonrası yapılanlar sayesinde. Elazığ ve Malatya'da 32 bin 463 konut yaptık. Bugün vatandaşlarımız huzur içinde oturuyorlar" dedi.

    Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)



    "ELİMİZİ DEPREM BÖLGEMİZİN ÜSTÜNDEN ÇEKMEYECEĞİZ"
    Asrın felaketinin ardından da aynı dayanışma ruhuyla çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, "İnşallah burada olduğu gibi asrın felaketini yaşayan şehirlerimizde de yuvalarına kavuşmayan tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız, elimizi deprem bölgemizin üstünden bir an olsun çekmeyeceğiz. Böyle güçlü devletimiz, böyle aziz milletimiz oldukça bizim altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.

    Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)

    TOKİ KONUTLARI ASRIN FELAKETİNDE HASAR GÖRMEDİ
    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ ve Malatya'ya inşa edilen afet konutları Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar almadı.

    Depremzede Azize Çelik (Takvim.com.tr)Depremzede Azize Çelik (Takvim.com.tr)

    Elazığ depreminde 112 görevlisiyle konuşması sonrası çocukları ve komşularıyla birlikte enkazdan çıkarılan Azize Çelik de Kahramanmaraş depremlerini TOKİ'nin Elazığ'da inşa ettiği evinde yaşadı.

    Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti!

    Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)

    Azize Çelik, depremin ardından aynı gece güvenle TOKİ konutlarına geri döndüklerini söyledi:

    TOKİ'nin evleri sağlam. Oğlum da çalıştığı için biliyorum sağlam olduğunu. Hani demirini falan çok atıyorlar. Ama Kahramanmaraş depreminde yine enkaz korkusu yaşadık. Aşağı indik. Önce yukarı çıkmam yine yıkılır altında kalırız dedim. Oğlum güç verdi. 'Anne çabuk yukarı çık. Bizim evde bir şey yok' dedi. Oğlumun sayesinde tekrar yukarı çıktık. Evimizde çizik bile yoktu. Bir kez daha gördük ki TOKİ'nin evleri sağlam.

    Depremzede Azize Çelik'in ailesi (Takvim.com.tr)Depremzede Azize Çelik'in ailesi (Takvim.com.tr)


    "BAKANIMIZA SÖZ VERDİM, SAĞLAM EVLER YAPACAĞIM"

    Enkazdan çıkarılan ailenin büyük oğlu Muhammed Faruk ise üniversiteyi bitirdi ve TOKİ'de göreve başladı.

    Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)Deprem sonrası yapılan konutlar (Takvim.com.tr)

    Asrın felaketinin ardından başlatılan asrın inşasına emek veren inşaat mühendislerinden biri oldu. Muhammed Faruk, "Enkazdan çıkıp TOKİ'de çalışmak, depremzede insanlara ev yapmak farklı bir duygu. Bakanımıza sağlam konutlar yapacağım diyerek söz verdim. Bir daha insanlar benim gibi enkazda kalmasın diye sağlam ve güvenilir evler yapmaya çalışıyorum. Elazığ depreminde enkazdan çıkmak benim birinci şansımdı. İkinci şansımın ise Kahramanmaraş depremlerinde bir TOKİ dairesinde oturmak olduğunu düşünüyorum" dedi.

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