Beyoğlu’nda yangın: Bir anlık dalgınlıkla canından olacaktı

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Öğlen saatlerinde çıkan yangın, Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Evde tek başına yaşayan Mehmet Yöntem, banyodan çıktıktan sonra ısınmak için elektrikli sobayı açtı. Sobanın üstüne serdiği havluyu unutan Yöntem, alevlerle karşı karşıya kaldı. Salonda çıkan yangını suyla söndürmeye çalışan Yöntem'in saçı ve parmakları yanarken daireden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etmesiyle yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, DHA

"KENDİMİ AŞAĞIYA ZOR ATTIM" Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mehmet Yöntem, "Banyo yapmıştım. Evde doğal gaz yok, elektrikli soba var. Havluyu elektrikli sobanın üstüne koydum. Yemeğe bakmak için mutfağa gittiğimde havlu alev almış. Söndürmek için uğraştım ama her yere sıçradı kurtaramadım. Kendim de yanıyordum, son an da kurtuldum. Tek başımayım, mutfaktaki tüp açık kaldı ve kendimi aşağıya zor attım" dedi. Mehmet Yöntem, Son anda kurtuldum, kendim de yanıyordumʺ, DHA