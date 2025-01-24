Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malatya'yı saygıyla selamlıyorum. Gönüllerimizi buluşturan Rabb'ime hamdolsun.

GEREKEN NEYSE YAPILACAK



Oteldeki yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Rabb'im onları inşallah haşri cem eylesin diyorum. Tüm milletimize tekrar baş sağılığı diliyorum.



Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok boyutlu şekilde tahkikatlarını genişleterek yürütüyor.

Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır. 14 kişi gözaltına alındı.

Hepimizi derinden yaralayan bu üzücü olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Birileriyle laf dalaşına girmek kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle kınıyorum. Rabbi'm bir daha böyle acı yaşatmasın.

SİZLERE HİZMETKAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

11 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk. Malatyalı kardeşlerimiz müsterih olsun, ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz. Hem deprem konutlarımız hem de çevre yolu Malatya'mıza hayırlı olsun. Emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. AK Parti Malatya 8. il kongremizin demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri coşkuyla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Siz arkamızda olduğunuz sürece sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz.

TEŞKİLATA UYARI



AK Parti olarak 3 Kasım 2002'den bu yana milletin emanetini taşıyoruz. Laf değil nifak değil iş ürettik, hizmet, eser ürettik. Gönüller kazanmaya gayret ettik. Tepeden bakanlardan olmadık, olmayacağız. Milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşım olamaz. Kibri böbürlenmeyi kapımıza asla yanaştırmayacağız. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda vazgeçmek yok. Şunu unutmayın, biz milletin partisiyiz. Biz 85 milyonun partisiyiz. Biz derdi olan bir kadroyuz. Mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz.

Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye farklı alanlardaki başarılarımızı birbiriyle yarıştırıyoruz. Bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun ayrımına yapacak irfanı sahiptir. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Her geçen gün devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi il ve ilçeleri yönetecek çapları olmadığı görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep şeffaf olduk.

ENFLASYON MESAJI



Mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. İhracatı artırmaya önem veriyoruz.

Fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan dirayet ve destek bekliyoruz.