Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: Kimse yargı mensuplarını tehdit edemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalar yaptı:



Siyasi ve ideolojik kimlikleriyle, ekonomik statüleri sebebiyle bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Eski Türkiye'nin imtiyazlı çevreleri hazmetmekte zorlansa da vesayetçi yapıdan hukukun üstünlüğünü referans alan adil yargı sistemine geçiş sağlanmıştır.



Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemelere baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Suç işleyenler kim olursa olsun yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır.

4. YARGI REFORMU

Erdoğan'ın açıkladığı yargıda yapılacak köklü değişiklilerden bazıları...

- Temyiz ve İstinaf incelemeleri 6 ayda sonuçlanacak.

- Yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.

- Avukatlık kanunu güncellenecek.

- İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyetine ilişkin standartlar yükseltilecek.

- Duruşmalar 2 aydan fazla ertelenmeyecek.

- Trafik suçları, suç örgütü kurma suçlarının cezaları artırılacak...

- Noterlik kanununda değişiklik yapılacak.