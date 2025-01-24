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Alparslan Kuytul'un taşkınlık çıkaran takipçileri gözaltına alındı

Liderliğini Alparslan Kuytul'un yaptığı "Furkancılar" adlı yapıya mensup kişiler, Ulus Meydanı'nda polisin uyarılarına rağmen izinsiz eylem gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 34 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 17:50 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 20:20
Alparslan Kuytul’un taşkınlık çıkaran takipçileri gözaltına alındı

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    PKK/FETÖ/DEAŞ gibi Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine destek veren Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı Furkan Hareketi'nin üyeleri gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulus Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen yasa dışı eyleme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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