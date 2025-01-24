Kartalkaya’da felaket gecesi: Çarşaflarla hayata tutundular

79 kişinin büyük ihmaller zinciri sonucunda hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel faciasından sağ kurtulan 49 yaşındaki yaşındaki Alper Erken, karne tatili nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte tatile gittiklerini ve 3 yıldır aynı oteli tercih ettiklerini belirtti.
Hafif bir uykusu olduğu için otelden gelen seslerle uyandığını ifade eden Erken, "İnsanların 'Bu yangın nereden çıktı? Hadi çabuk çıkalım.' diye bağırdıklarını duydum. Bir anda büyük bir panik havası oluştu." dedi.
Sekizinci katta, köşe odada kaldıklarını söyleyen Erken,"Bir panik havası oluştu. Yüksek katlardan biri olan sekizinci katta olmamıza rağmen odamız tam köşe odaydı. Yani hem uçuruma bakan tarafta hem de yana bakan kısımda penceremiz vardı. Pencereden bakınca yangını gördüm. Yangın yukarı doğru geliyordu." ifadelerini kullandı.
Alper Erken, yangını fark eder etmez eşi ve çocuğunu uyandırarak giyinmelerini istediğini belirtti. Yangının büyüklüğünü ilk başta anlayamadıklarını ifade eden Erken, "Yine de çok hızlı harekete geçtik. Kapıyı açtığımızda dumanlar yavaş yavaş odaya doğru gelmeye başlamıştı. Hemen pencereleri açtık. Koridordaki pencereyi açmak istedik fakat kilitliydi." dedi
O sırada diğer odalardan gelenlerin de panik içinde olduğunu anlatan Erken, "İnsanlar 'Eyvah, burada öleceğiz, bu gaz hepimizi boğacak.' diye bağırıyordu. Henüz yangın odalara ulaşmamıştı, ancak çok yoğun bir duman vardı." ifadelerini kullandı.
Erken, buldukları sehpalarla koridordaki camı kırdıklarını aktararak, şöyle devam etti:
"Sonra diğer odalardan gelenler bizim odaya doluştu, yana bakan cama yığıldı. 'Biz buradan aşağıya nevresimleri bağlayarak inelim.' dedik. Ardından erkekler olarak 'Aşağıya inerken nevresim yırtılabilir, bunu yumuşatmamız lazım, yatakları çıkartalım.' dedik. Yataklar iki kişilik, çıkmıyor, cam küçük. Çapraz, düz soktuk, tekme ve yumruklarla yatakların ikisini aşağıya attık. Aşağıdaki insanlara da seslendik. Biz sekizinci kattayız ama yan binamız 4-5 katlı böyle çatılı bir bina, O bizi kurtardı. Çarşaf olmasa atlayacağız çünkü orada boğularak ölmekten iyidir. Bunlara da 3-5 dakikada karar verdik."
Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: DHA)
ELEKTRiK KESİLİNCE KAPIYI AÇAMADILAR
Yangının ilk anlarında kapıyı açtığını belirten Alper Erken, kısa süre sonra elektriklerin kesildiğini söyledi. Kapıların elektrikli mekanizmaya bağlı olduğunu ifade eden Erken, elektrikler kesilince kapıyı bir daha dışarıdan açma şanslarının kalmadığını söyledi.
Erken, yangın anında hiçbir ikazın olmadığını belirterek, "Ne bir uyandıran... Bir kere odalarda fıskiye yoktu. Yangın merdiveni dışta yoktu. İçerideki yangın merdiveni var, betonarme bir merdiven. Fakat oradan müthiş derecede gaz geliyordu. Oralar baca etkisi yapmıştı. O kapılar sızdırıyordu, iç yangın merdiveninin kapısından müthiş duman geliyordu. Diğer odalardan da ama en çok asansör tarafından geliyordu. Çok kötü bir ortamdı." dedi.
Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: DHA)
"SIRA BANA GELDİĞİNDE NEVRESİM ORTADAN KOPTU"
Olaylar yaşanırken birbirlerine kesinlikle panik yapmamaları gerektiğini söylediklerini aktaran Erken, "Aramızda 'Önce çocukları, sonra kadınları ve en sonunda erkekleri sarkıttığımız çarşafla indireceğiz,' dedik. 12-13 kişi içerisinde sadece bir bayan arkadaş, nevresimi sanıyorum sinirsel olarak elleri boşaldı, tutamadı, düşüp yaralandı. Hemen peşinden doktor olan eşi indi, ilk müdahalesini yaptı. Sonra 2-3 arkadaş biz çelik merdiven geldi, onunla indik. Tam sıra bana geldiğinde nevresim ortadan koptu. Ben de 'Önemli değil, artık koptuğu yere kadar inerim, oradan atlarım.' dedim ama merdiveni yetiştirdiler. Kim yetiştirdiyse Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.
Erken, yandaki binadan yere indiklerini, ardından arabayla yakındaki diğer otele eşi ve çocuğunu bıraktığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Onları sağlama aldıktan sonra yardım etmek için koşarak otele geldim. Maalesef çok kötü bir manzara vardı. Yukarıda bizim kadar şansı olmayan, yangına yüksek katlarda yakalanan insanlar, çocukları kucaklarına alarak yarı bellerine kadar camlara çıkmışlardı. Müthiş bir gaz çıkıyordu. Tahliye sırasında havluları ıslatıp insanların ağzına koyduk. Büyük havlularını ıslatıp gaz gelmesin diye kapının altına yerleştirdik. Orada herkesin aklına bir şey geldi. Kimi düğümü bağladı kimi ipi saldı kimi yatağı itekledi, herkes bir şey yaptı. Erkeklerin olması ve soğukkanlı davranmamız bize çok ciddi zaman kazandırdı. İndiğimizde bir tek jandarma ekibi vardı. 1-2 saat sonra itfaiye geldi. Oteldeki 20-30 dakika içerisinde gaz o insanları öldürmüştü. Ben geldiğimde insanlar feryat figan ediyordu. Sonra o sesler kesildi. İtfaiye ekipleri parça parça geldi. İlk gelenler sadece su sıkıyordu. Yüksek merdivenli itfaiye geldiği zaman alt veya yanlardan çok kısıtlı insanları aşağı indirdiler. Bu arada atlayanlar oldu. En az 2-3 kişi gözümün önünde can verdi. 'Atlama, bak itfaiye geliyor.' dememize rağmen o panikle atladılar ve vefat ettiler."