Kartalkaya’da felaket gecesi: Çarşaflarla hayata tutundular

79 kişinin büyük ihmaller zinciri sonucunda hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel faciasından sağ kurtulan 49 yaşındaki yaşındaki Alper Erken, karne tatili nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte tatile gittiklerini ve 3 yıldır aynı oteli tercih ettiklerini belirtti.

Hafif bir uykusu olduğu için otelden gelen seslerle uyandığını ifade eden Erken, "İnsanların 'Bu yangın nereden çıktı? Hadi çabuk çıkalım.' diye bağırdıklarını duydum. Bir anda büyük bir panik havası oluştu." dedi.

Sekizinci katta, köşe odada kaldıklarını söyleyen Erken,"Bir panik havası oluştu. Yüksek katlardan biri olan sekizinci katta olmamıza rağmen odamız tam köşe odaydı. Yani hem uçuruma bakan tarafta hem de yana bakan kısımda penceremiz vardı. Pencereden bakınca yangını gördüm. Yangın yukarı doğru geliyordu." ifadelerini kullandı.

Alper Erken, yangını fark eder etmez eşi ve çocuğunu uyandırarak giyinmelerini istediğini belirtti. Yangının büyüklüğünü ilk başta anlayamadıklarını ifade eden Erken, "Yine de çok hızlı harekete geçtik. Kapıyı açtığımızda dumanlar yavaş yavaş odaya doğru gelmeye başlamıştı. Hemen pencereleri açtık. Koridordaki pencereyi açmak istedik fakat kilitliydi." dedi

O sırada diğer odalardan gelenlerin de panik içinde olduğunu anlatan Erken, "İnsanlar 'Eyvah, burada öleceğiz, bu gaz hepimizi boğacak.' diye bağırıyordu. Henüz yangın odalara ulaşmamıştı, ancak çok yoğun bir duman vardı." ifadelerini kullandı.

Erken, buldukları sehpalarla koridordaki camı kırdıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Sonra diğer odalardan gelenler bizim odaya doluştu, yana bakan cama yığıldı. 'Biz buradan aşağıya nevresimleri bağlayarak inelim.' dedik. Ardından erkekler olarak 'Aşağıya inerken nevresim yırtılabilir, bunu yumuşatmamız lazım, yatakları çıkartalım.' dedik. Yataklar iki kişilik, çıkmıyor, cam küçük. Çapraz, düz soktuk, tekme ve yumruklarla yatakların ikisini aşağıya attık. Aşağıdaki insanlara da seslendik. Biz sekizinci kattayız ama yan binamız 4-5 katlı böyle çatılı bir bina, O bizi kurtardı. Çarşaf olmasa atlayacağız çünkü orada boğularak ölmekten iyidir. Bunlara da 3-5 dakikada karar verdik."