Yelkenli yata operasyon! PKK’lı teröristler Yunanistan’a kaçarken yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki bir yelkenli yatta, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri Serçe Koyu açıklarında bulunan "Maya" isimli yelkenli yata operasyon düzenledi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda yatta bulunan ve "PKK/KCK terör örgütüne üye olma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", "silahla yağma" suçlarından 4 yıl 10 aydır arandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı (Fotoğraf: DHA) Yatta yapılan detaylı aramada bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.