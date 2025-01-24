Yelkenli yata operasyon! PKK’lı teröristler Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki bir yelkenli yatta, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri Serçe Koyu açıklarında bulunan "Maya" isimli yelkenli yata operasyon düzenledi.
8 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda yatta bulunan ve "PKK/KCK terör örgütüne üye olma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", "silahla yağma" suçlarından 4 yıl 10 aydır arandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı (Fotoğraf: DHA)
Yatta yapılan detaylı aramada bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, 8 zanlının adalete teslim edildiğini belirterek şunları söyledi:
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı (Fotoğraf: DHA)
"Aranan suçluların sokaklarımızda ve 'Mavi Vatan'da gezmelerine, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. 'Mavi Vatan'ımızın her noktasında gece gündüz demeden huzur ve güvenliği koruyan, görevlerini canla başla yerine getiren kahraman Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyoruz."