Ticaret Bakanlığı’ndan 2024 raporu: Usulsüzlüğe ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara 91,6 milyar lira vergi ve idari para cezası kesti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hızlı ve kolay ticaret anlayışıyla Bakanlıkça sunulan kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli olmasını teminen, rehberlik, teftiş ve denetim çalışmaları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 2024'te de etkin bir şekilde yürütüldü.

Bu çerçevede, gümrük işlemlerinde tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin geçen yıl sonradan gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar neticesinde, 1562 rapor düzenlendi. Raporlarla Hazine'nin vergi kaybına uğratıldığı tespitiyle 4,6 milyar lira vergi tahakkuku ve 82,1 milyar lira tutarında idari para cezası uygulandı, toplam 86,7 milyar lira kamu alacağı tahakkuk ettirildi.