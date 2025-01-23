Suriye’ye hem hava hem gönül köprüsü! Yıllar sonra bir ilk... THY’nin Şam seferleri başladı

BAAS rejiminin yıkılması, zalim Esad'ın kaçması sonrası Suriye özgürleşti. Türkiye, komşu ülkenin normalleşmesi için önemli adımlar atıyor. Bu adımlardan biri de ulaşım alanında gerçekleşiyor.



Türk Hava Yolları, Suriye'nin başkenti Şam'a yeniden seferlerine başladı.