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Suriye'ye hem hava hem gönül köprüsü! Yıllar sonra bir ilk... THY'nin Şam seferleri başladı

BAAS rejiminin yıkılması, zalim Esad'ın kaçması sonrası Suriye özgürleşti. Türk Hava Yolları, Suriye'nin başkenti Şam'a yıllar sonra ilk seferini icra etti. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçak Şam Uluslararası Havalimanı'na gitti. İstanbul - Şam hattında haftada salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00 gidiş öğlen 13.00 dönüş şeklinde seferler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 09:01
Suriye’ye hem hava hem gönül köprüsü! Yıllar sonra bir ilk... THY’nin Şam seferleri başladı

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    BAAS rejiminin yıkılması, zalim Esad'ın kaçması sonrası Suriye özgürleşti. Türkiye, komşu ülkenin normalleşmesi için önemli adımlar atıyor. Bu adımlardan biri de ulaşım alanında gerçekleşiyor.

    Türk Hava Yolları, Suriye'nin başkenti Şam'a yeniden seferlerine başladı.

    Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl sonra Suriye'nin Şam kentine yeniden seferlerine başladı (DHA)Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl sonra Suriye'nin Şam kentine yeniden seferlerine başladı (DHA)

    THY'nin internet sitesinden edinilen bilgilere göre, ilk Şam seferi bugün saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla icra edildi.

    SALI, PERŞEMBE, PAZAR... SABAH 9 GİDİŞ ÖĞLEN 1 DÖNÜŞ

    İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'nda doğrudan sefer düzenlenecek.

    Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl sonra Suriye'nin Şam kentine yeniden seferlerine başladı (DHA)Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl sonra Suriye'nin Şam kentine yeniden seferlerine başladı (DHA)

    Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.

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