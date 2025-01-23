SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Emine Erdoğan Ruanda Cumhurbaşkanı'nın eşi Jeannette Kagame ile bir araya geldi!

Başkan Recep Tayyip Eroğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ruanda Devlet Başkanı’nın eşi Jeannette Kagame ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, "Sayın Kagame ile Afrika Kültür Evi Derneği çatısı altında buluşmamızın, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ruhunu sonsuz bir köprüye dönüştürmesini temenni ediyorum" dedi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 23:11 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 23:11
Emine Erdoğan Ruanda Cumhurbaşkanı’nın eşi Jeannette Kagame ile bir araya geldi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin eşi Jeannette Kagame ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.

    EMİNE ERDOĞAN, RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME İLE BİR ARAYA GELDİ. (FOTOĞRAF: İHA)EMİNE ERDOĞAN, RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME İLE BİR ARAYA GELDİ. (FOTOĞRAF: İHA)

    Emine Erdoğan'ı, Afrika Kültür Evi'nde, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ile Ankara'daki üniversitelerde yüksek lisans yapan Afrikalı öğrenciler karşıladı. Burada, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin eşi Jeannette Kagame'yi karşılayan Emine Erdoğan, konuğu ile kültür evini gezdi.

    Kültür evinde Afrika'ya özgü el sanatları ürünlerini inceleyen lider eşleri, Sağlam'dan, Afrika Kültür Evi ile ürünlere ilişkin bilgi aldı. Kagame, Emine Erdoğan'ın himayesinde yayımlanan 'Afrika Seyahatlerim', 'Afrika Atasözleri Seçkisi' ve 'Afrika Yemek Kültürü' kitaplarını da inceledi.

    EMİNE ERDOĞAN, RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME İLE BİR ARAYA GELDİ. (FOTOĞRAF: İHA)EMİNE ERDOĞAN, RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME İLE BİR ARAYA GELDİ. (FOTOĞRAF: İHA)

    LİDER EŞLERİ NASRETTİN HOCA ÇOCUK KÜTÜPHANESİ'NDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU
    Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame, daha sonra, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni de ziyaret etti. Cihannüma Salonu'na geçen Emine Erdoğan ve Kagame, Ruanda özel bölümünde yer alan kitapları inceledi. Emine Erdoğan, Kagame'ye, Mevlana'nın 'Mesnevi' eserinin İngilizce baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 'Türkiye' tanıtım kitabını hediye etti.

    EMİNE ERDOĞAN, RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME İLE BİR ARAYA GELDİ. (FOTOĞRAF: İHA)EMİNE ERDOĞAN, RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME İLE BİR ARAYA GELDİ. (FOTOĞRAF: İHA)

    Ardından Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan ve Kagame, atölye çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Çocuklar, kendi yazdıkları ve ciltlerini diktikleri hikaye kitaplarını lider eşlerine imzalattı. Emine Erdoğan ve Kagame, kütüphane ziyaretlerinin ardından Devlet Konukevi'ne geçti. Kagame, burada, Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan ve Başkan Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Lider eşleri daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

    EMİNE ERDOĞAN VE RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME (FOTOĞRAF: AA)EMİNE ERDOĞAN VE RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME (FOTOĞRAF: AA)

    EMİNE ERDOĞAN'DAN ZİYARETLERE İLİŞKİN PAYLAŞIM
    Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Ruanda Cumhurbaşkanının eşi Jeannette Kagame'yi, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin adil bir pazar anlayışıyla satışına öncülük etmek için hayata geçirdikleri derneğin serüvenini paylaştığını belirten Emine Erdoğan, "Aralarında Ruanda dokusunu da taşıyan birbirinden özel eserleri birlikte inceledik. Burada her motif bir hikaye, her detay bir kültür yansıması olarak yaşam buluyor. Sayın Kagame ile Afrika Kültür Evi Derneği çatısı altında buluşmamızın, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ruhunu sonsuz bir köprüye dönüştürmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

    EMİNE ERDOĞAN VE RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME (FOTOĞRAF: AA)EMİNE ERDOĞAN VE RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME (FOTOĞRAF: AA)

    Emine Erdoğan, bir diğer paylaşımında da bilginin ışığının, kültürler ve coğrafyalar arasında bağlar kuracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde, Ruanda Devlet Başkanının kıymetli eşi Jeannette Kagame ile bir araya gelerek, medeniyetimizin derinliklerini yansıtan eserleri birlikte inceledik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, paylaşılan bilgi ve dostlukla zenginleşerek ilerlemesini temenni ediyorum" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti! Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Umutlar Danimarka’ya! Fenerbahçe - Lyon: 0-0 | MAÇ SONUCU
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El ��ara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    Grand Kartal Otel’deki yangın restoranın mutfaktağından mı başladı? Feci olayda ilk bulgular ortaya çıktı
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat önlemi: ESK 40 bin canlı hayvan tedarik edecek!
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?
    Jose Mourinho’ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi
    Trump’tan John Bolton’a İran darbesi! Korumayı kaldırmıştı: Konumunu Hamaney’e mi verdi?
    Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların tepkisi
    Özrü kabahatinden beter! Oğuzhan Uğur 6 Şubat’taki ’PİNÇ’liğin hesabını veremiyor... Cezadan yırtmak için şekilden şekle girdi