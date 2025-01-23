Emine Erdoğan Ruanda Cumhurbaşkanı’nın eşi Jeannette Kagame ile bir araya geldi!

Ardından Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan ve Kagame, atölye çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Çocuklar, kendi yazdıkları ve ciltlerini diktikleri hikaye kitaplarını lider eşlerine imzalattı. Emine Erdoğan ve Kagame, kütüphane ziyaretlerinin ardından Devlet Konukevi'ne geçti. Kagame, burada, Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan ve Başkan Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Lider eşleri daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

EMİNE ERDOĞAN VE RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME (FOTOĞRAF: AA)

EMİNE ERDOĞAN'DAN ZİYARETLERE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Ruanda Cumhurbaşkanının eşi Jeannette Kagame'yi, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin adil bir pazar anlayışıyla satışına öncülük etmek için hayata geçirdikleri derneğin serüvenini paylaştığını belirten Emine Erdoğan, "Aralarında Ruanda dokusunu da taşıyan birbirinden özel eserleri birlikte inceledik. Burada her motif bir hikaye, her detay bir kültür yansıması olarak yaşam buluyor. Sayın Kagame ile Afrika Kültür Evi Derneği çatısı altında buluşmamızın, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ruhunu sonsuz bir köprüye dönüştürmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN VE RUANDA CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ JEANNETTE KAGAME (FOTOĞRAF: AA)

Emine Erdoğan, bir diğer paylaşımında da bilginin ışığının, kültürler ve coğrafyalar arasında bağlar kuracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde, Ruanda Devlet Başkanının kıymetli eşi Jeannette Kagame ile bir araya gelerek, medeniyetimizin derinliklerini yansıtan eserleri birlikte inceledik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, paylaşılan bilgi ve dostlukla zenginleşerek ilerlemesini temenni ediyorum" dedi.