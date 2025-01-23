Provokasyonda Ümit Özdağ imzası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Özdağ, birçok kez yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olan insanlara karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşım yaptı. "Suriyeliler ekime uygun toprak almaya başladı, Göç İdaresi seçime kadar çok sayıda Suriyeliyi batı illerine aktardı. Afganlar Türk vatandaşları darp etti" gibi çok sayıda asılsız içerik paylaştı. Geçtiğimiz 30 Haziran- 3 Temmuz tarihlerinde Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı tüm paylaşımlar ve provokasyonların kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği belirtildi. (Mustafa Sait Özkan)

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