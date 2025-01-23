MSB'den "TSK’nın Suriye’deki görevi devam etmektedir" açıklaması! GKRY'ye uyarı... "Kışlasız Bedelli Askerlik" iddialarına son nokta

Terörle mücadele kararlı bir şekilde yürütülüyor (AA)
69 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:
"PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla; Son bir haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Cizre/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
HUDUT GÜVENLİĞİ
Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;
Son bir hafta içerisinde 105 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 320 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.496 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5.130'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 135 kilogramdan fazla (69.550 gr. Eroin ve 65.550 gr. Metamfetamin) uyuşturucu ele geçirilmiştir.
SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE
Suriye toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir. Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de; İşgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, Göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
Terörle mücadele kararlı bir şekilde yürütülüyor (AA)
HAMAS-İSRAİL ATEŞKESİ
Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına hassasiyetle riayet edilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ediyoruz. Aylardır zulme uğrayan Gazze'ye, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde ulaştırılması; iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması konusunda uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an evvel yerine getirmelidir. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.
İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ulusal ve uluslararası alanda insani yardım faaliyetleri başta olmak üzere doğal afetlerle mücadeleye destek vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda Polonya'nın Krosnowice bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yardıma giden 5'inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı unsurlarımız tarafından Biala Ladecka Nehri üzerine 37 metre uzunluğunda panel köprü kurulumu tamamlanmıştır.
ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ
Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri, Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve Modern Piyade Tüfeği (MPT-76 MH) envantere alınmıştır.
ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ
Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. 2 Ocak'ta başlayan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'a,- 9 Ocak'ta başlayan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini" başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir.
BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları bugün (23 Ocak) itibarıyla açıklanacaktır. Sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi hâlinde celp dönemi değişikliklerini kontenjan durumuna göre e-Devlet kapısından (askerliğim uygulaması) ve askerlik şubelerinden gerçekleştirebilmeleri mümkündür."