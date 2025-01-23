MSB'den "TSK’nın Suriye’deki görevi devam etmektedir" açıklaması! GKRY'ye uyarı... "Kışlasız Bedelli Askerlik" iddialarına son nokta

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye 'deki varlığını sürdüreceğini dile getiren MSB, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir" denildi. Bakanlık kaynakları, GKRY'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada Ocak 2025'te başlayan faaliyetlerinin yakından takip edildiğini ve Türk kıta sahanlığına karşı yapılacak ihlalin sahada derhal engelleneceğini bildirdi. Öte yandan temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı.

MSB: ʺKıta sahanlığımıza karşı ihlal sahada derhal engellenecektirʺ (AA) İşte MSB'nin haftalık raporundan öne çıkanlar: GKRY'YE "NAVTEX" UYARISI: DERHAN ENGELLENECEKTİR Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5'inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi: "GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir. Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar."

ʺKışlasız bedelli askerliğeʺ yönelik herhangi bir çalışma yok (AA)





KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, Kışlasız Bedelli Askerlik ile ilgili iddialara ilişkin olarak da "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" dedi.



SURİYE'DE SON DURUM VE TSK'NIN FAALİYETLERİ

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son durum ve TSK'nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik de şu bilgileri paylaştı:



"Suriye Ordusu'nun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir."

IRAK'IN KUZEYİNDE TERÖRLE MÜCADELE

Bakanlık kaynakları, kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın/EYP'leri tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ayrıca, Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarımız sürmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."