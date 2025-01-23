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MSB'den "TSK’nın Suriye’deki görevi devam etmektedir" açıklaması! GKRY'ye uyarı... "Kışlasız Bedelli Askerlik" iddialarına son nokta

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığını sürdüreceğini açıkladı. GKRY'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada NAVTEX ilan edip sondaj çalışmalarına başlamasını takip ettiklerini belirten Bakanlık kaynakları "Kıta sahanlığımıza karşı ihlal sahada derhal engellenecektir" dedi. "Kışlasız Bedelli Askerlik" iddialarına da açıklık getiren MSB, "Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır” duyurusunu yaptı.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 12:15 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 12:38
MSB’den TSK’nın Suriye’deki görevi devam etmektedir açıklaması! GKRY’ye uyarı... Kışlasız Bedelli Askerlik iddialarına son nokta

İÇİNDEKİLER

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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığını sürdüreceğini dile getiren MSB, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir" denildi.

    Bakanlık kaynakları, GKRY'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada Ocak 2025'te başlayan faaliyetlerinin yakından takip edildiğini ve Türk kıta sahanlığına karşı yapılacak ihlalin sahada derhal engelleneceğini bildirdi.

    Öte yandan temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı.

    MSB: ʺKıta sahanlığımıza karşı ihlal sahada derhal engellenecektirʺ (AA)MSB: ʺKıta sahanlığımıza karşı ihlal sahada derhal engellenecektirʺ (AA)

    İşte MSB'nin haftalık raporundan öne çıkanlar:

    GKRY'YE "NAVTEX" UYARISI: DERHAN ENGELLENECEKTİR

    Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5'inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

    "GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir. Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar."

    ʺKışlasız bedelli askerliğeʺ yönelik herhangi bir çalışma yok (AA)ʺKışlasız bedelli askerliğeʺ yönelik herhangi bir çalışma yok (AA)


    KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK İDDİALARI

    Bakanlık kaynakları, Kışlasız Bedelli Askerlik ile ilgili iddialara ilişkin olarak da "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" dedi.

    SURİYE'DE SON DURUM VE TSK'NIN FAALİYETLERİ

    Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son durum ve TSK'nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik de şu bilgileri paylaştı:

    "Suriye Ordusu'nun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir."

    IRAK'IN KUZEYİNDE TERÖRLE MÜCADELE

    Bakanlık kaynakları, kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:
    "Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın/EYP'leri tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ayrıca, Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarımız sürmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

    Terörle mücadele kararlı bir şekilde yürütülüyor (AA)Terörle mücadele kararlı bir şekilde yürütülüyor (AA)

    69 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

    "PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla; Son bir haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Cizre/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

    HUDUT GÜVENLİĞİ

    Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;
    Son bir hafta içerisinde 105 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 320 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.496 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5.130'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 135 kilogramdan fazla (69.550 gr. Eroin ve 65.550 gr. Metamfetamin) uyuşturucu ele geçirilmiştir.

    SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE

    Suriye toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir. Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de; İşgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, Göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

    Terörle mücadele kararlı bir şekilde yürütülüyor (AA)Terörle mücadele kararlı bir şekilde yürütülüyor (AA)

    HAMAS-İSRAİL ATEŞKESİ

    Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına hassasiyetle riayet edilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ediyoruz. Aylardır zulme uğrayan Gazze'ye, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde ulaştırılması; iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması konusunda uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an evvel yerine getirmelidir. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

    İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

    Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ulusal ve uluslararası alanda insani yardım faaliyetleri başta olmak üzere doğal afetlerle mücadeleye destek vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda Polonya'nın Krosnowice bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yardıma giden 5'inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı unsurlarımız tarafından Biala Ladecka Nehri üzerine 37 metre uzunluğunda panel köprü kurulumu tamamlanmıştır.

    ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

    Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri, Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve Modern Piyade Tüfeği (MPT-76 MH) envantere alınmıştır.

    ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

    Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. 2 Ocak'ta başlayan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'a,- 9 Ocak'ta başlayan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini" başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir.

    BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

    Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları bugün (23 Ocak) itibarıyla açıklanacaktır. Sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi hâlinde celp dönemi değişikliklerini kontenjan durumuna göre e-Devlet kapısından (askerliğim uygulaması) ve askerlik şubelerinden gerçekleştirebilmeleri mümkündür."

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