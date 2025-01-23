Kışla şartı nedir? Bedelli askerlik kışla şartı kalkacak mı?

Bedelli askerlik kışla şartı , bedelli askerlik hizmeti yapacak kişilerin belirli bir süre boyunca askerlik eğitimini bir askeri kışlada fiilen yerine getirme zorunluluğudur.

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Kışlasız bedelli askerlik gelecek mi?

Bakanlık kaynakları, Kışlasız Bedelli Askerlik ile ilgili sorulara ilişkin olarak "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" ifadelerini paylaştı.